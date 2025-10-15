Hogyan maradjunk energikusak és boldogok ősszel? Egyszerű tippek a hétköznapokra

A hideg évszakokban jelentkező levertség, fáradtság, szorongás sok ember számára nehezíti meg az őszi hónapokat; ilyenkor hajlamosabbak vagyunk a zárkózottságra is, és gyakran vagyunk alulmotiváltak. Ezek súlyosabb esetekben lehetnek akár az őszi depresszió tünetei is, de amíg csak enyhébb, átmeneti állapotról van szó, számos olyan egyszerű, hétköznapi módszer létezik, amelyek rövid távon segíthetnek a hangulatjavításban. Természetesen nem csodaszerek, de ha beépítjük őket a mindennapjainkba, már apró változtatásokkal is jelentős eredményeket érhetünk el.

A testmozgás a természetben enyhíti az őszi depresszió tüneteit - Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Fény és testmozgás az őszi depresszió ellen

Az egyre rövidülő napokon is fontos, hogy a lehető legtöbb időt töltsünk természetes fényben, hiszen a napfény hiánya az egyik elsődleges kiváltó oka az őszi fáradtságnak, levertségnek – olvasható a National Institute of Mental Health oldalán.

A testmozgás is kulcsfontosságú eleme a hangulatjavításnak: már napi 20-30 perc mozgás is segít az endorfintermelésben, javítja az energiaszintet.

Így egy egyszerű délutáni futás vagy séta a természetben boldogabbá tehet, mint gondolnánk. Ha erre éppen nincsen lehetőségünk, akkor sem szabad elhanyagolni a testmozgást: időszűkében akár néhány egyszerű otthoni gyakorlatot is végezhetünk.

Táplálkozás és lelki töltődés

Ősszel gyakori a D-vitamin-hiány, ezért érdemes odafigyelni, hogy megfelelő módon pótoljuk. Ezt megtehetjük akár magas D-vitamin-tartalmú ételek, például a zsíros halak, a tojás vagy a vörös hús fogyasztásával is – írja az NHS. Az egészséges táplálkozás egyébként is különösen fontos ebben az időszakban: próbáljunk meg minél több szezonális zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani.

A közösségi élményeknek is fokozott hangulatjavító hatása van, így bármennyire is hajlamosak vagyunk ilyenkor elzárkózni, nem szabad elhanyagolni a társas kapcsolatainkat.

A barátokkal vagy családdal töltött idő és beszélgetés természetes gyógyír lehet a rosszkedvre – különösen, ha az online időt cseréljük le ezekre. Elalvás előtt pedig végezhetünk rövid légző-, relaxációs vagy jógagyakorlatot, amelyek segítenek a szorongás leküzdésében és az alvásminőség javításában.