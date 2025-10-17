Hírlevél

Így előzzük meg az őszi depressziót – minden tudnivaló egy helyen

Ősszel gyakran érezzük magunkat levertnek, fáradtnak és ingerlékenynek, de ennek nem feltétlenül kell így maradnia. Az őszi depresszió ellen apró, tudatos szokásokkal és egyszerű napi rutinokkal is sokat tehetünk. Mutatjuk, hogyan ismerjük fel és enyhítsük a tüneteket.
Ahogy a nappalok rövidülnek, sokan tapasztalunk egyre növekvő fáradtságot, levertséget, esetleg szorongást és motivációhiányt. Egyeseknél ez pusztán átmeneti rosszkedv, amely természetes velejárója a hideg, szürke mindennapoknak, másoknál viszont az őszi depresszió tünetei is lehetnek. 

őszi depresszió
A rövidülő napok kiválthatják az őszi depresszió tüneteit - Fotó: ANP MAG

A hangulatváltozás nem gyengeség vagy lustaság: a kevesebb fény, a csökkent D-vitamin-szint és a szerotoninszint változása mind hozzájárulhat a rosszkedvhez.

A kevesebb társas tevékenység és a korlátozott programlehetőségek szintén felerősíthetik a levertség érzését. A tudatos, kiegyensúlyozott életmód azonban segíthet a megelőzésben, és szerencsére olyan egyszerű praktikák is léteznek, amelyekkel rövid távon enyhíthetjük a tüneteket.

Miért okoz őszi depressziót az évszakváltás?

A nappalok rövidülése és a rossz időjárás nemcsak a természetre, hanem az emberi szervezetre is hatással van. A csökkenő D-vitamin-termelés befolyásolja a szerotoninszintet is, ennek következménye lehet az energiaszint és a motiváció gyengülése és a hangulatingadozás is – olvasható a Cleveland Clinic oldalán. 

Emellett a hideg idő sem segít a helyzeten: ilyenkor sokkal hajlamosabbak vagyunk elhanyagolni a társas kapcsolatokat, a bezárkózás pedig fokozza a magányérzetet és a negatív gondolatokat.

 Ha az őszi-téli időszakban fáradékonyabbak és ingerlékenyebbek, esetleg szorongóbbak vagyunk, mint máskor, az lehet a szervezetünk természetes reakciója is a környezeti változásokra, azonban fontos megtanulni különbséget tenni az átmeneti levertség és az őszi depresszió tünetei között.

őszi depresszió
A rossz idő fokozza az elzárkózottságot - Fotó: GU / Connect Images

Amikor a rosszkedv figyelmeztető jel

A fáradékonyság, időszakos levertség és motivációhiány tehát bárkinél jelentkezhet ilyenkor, ha azonban nemcsak átmenetiek, hanem 1-2 hét után sem múlnak el vagy erősödnek, lehet szó komolyabb problémáról. 

Figyeljünk a következő jelekre: tartós alvászavar, a hétköznapi tevékenységeket megnehezítő koncentrációs zavar, az érdeklődés elvesztése az olyan dolgok iránt, amelyek korábban örömet okoztak, reménytelenség- vagy értéktelenségérzés.

 Ezek már súlyosabb tünetek, amelyekkel ajánlott minél hamarabb szakemberhez fordulni. 

Így enyhítsük a tüneteket

A mindennapokban alkalmazott egyszerű, de rendszeres szokások nagyban befolyásolhatják a hangulatunkat és energiaszintünket. Az ősszel jelentkező levertség megelőzéséhez vagy enyhítéséhez több területre érdemes figyelni, amelyek egymást kiegészítve még hatékonyabb eredményt hozhatnak:

  • mozgás és természet: a napi séta, kocogás vagy könnyű testmozgás segíti az endorfintermelést és csökkenti a szorongást
  • fény és táplálkozás: a természetes fény javítja a hangulatot, a D-vitaminban gazdag ételek energiapótló hatásúak
  • közösség és kapcsolódás: a barátokkal, családdal töltött idő, közös programok és az online idő csökkentése enyhítik a magányérzetet
  • relaxáció és alvás: a rendszeres alvás-ébrenlét ciklus stabilizálja a szervezet működését, a rövid esti relaxációs vagy légzőgyakorlatok segítik az elalvást és csökkentik a stresszt
őszi depresszió
A testmozgás és a közösség is fontos - Fotó: MICHAEL SWALLOW / Connect Images

Az ősznek nem feltétlenül kell a levertségről szólnia: apró, tudatos életmódbeli változtatásokkal enyhíthetjük vagy akár meg is előzhetjük az őszi depresszió tüneteit. Ha odafigyelünk magunkra, az őszi szezon a kiegyensúlyozottság és a mentális egészség időszaka is lehet.

 

 

