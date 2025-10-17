Így előzzük meg az őszi depressziót – minden tudnivaló egy helyen

Ahogy a nappalok rövidülnek, sokan tapasztalunk egyre növekvő fáradtságot, levertséget, esetleg szorongást és motivációhiányt. Egyeseknél ez pusztán átmeneti rosszkedv, amely természetes velejárója a hideg, szürke mindennapoknak, másoknál viszont az őszi depresszió tünetei is lehetnek.

A rövidülő napok kiválthatják az őszi depresszió tüneteit - Fotó: ANP MAG

A hangulatváltozás nem gyengeség vagy lustaság: a kevesebb fény, a csökkent D-vitamin-szint és a szerotoninszint változása mind hozzájárulhat a rosszkedvhez.

A kevesebb társas tevékenység és a korlátozott programlehetőségek szintén felerősíthetik a levertség érzését. A tudatos, kiegyensúlyozott életmód azonban segíthet a megelőzésben, és szerencsére olyan egyszerű praktikák is léteznek, amelyekkel rövid távon enyhíthetjük a tüneteket.

Miért okoz őszi depressziót az évszakváltás?

A nappalok rövidülése és a rossz időjárás nemcsak a természetre, hanem az emberi szervezetre is hatással van. A csökkenő D-vitamin-termelés befolyásolja a szerotoninszintet is, ennek következménye lehet az energiaszint és a motiváció gyengülése és a hangulatingadozás is – olvasható a Cleveland Clinic oldalán.

Emellett a hideg idő sem segít a helyzeten: ilyenkor sokkal hajlamosabbak vagyunk elhanyagolni a társas kapcsolatokat, a bezárkózás pedig fokozza a magányérzetet és a negatív gondolatokat.

Ha az őszi-téli időszakban fáradékonyabbak és ingerlékenyebbek, esetleg szorongóbbak vagyunk, mint máskor, az lehet a szervezetünk természetes reakciója is a környezeti változásokra, azonban fontos megtanulni különbséget tenni az átmeneti levertség és az őszi depresszió tünetei között.

A rossz idő fokozza az elzárkózottságot - Fotó: GU / Connect Images

Amikor a rosszkedv figyelmeztető jel

A fáradékonyság, időszakos levertség és motivációhiány tehát bárkinél jelentkezhet ilyenkor, ha azonban nemcsak átmenetiek, hanem 1-2 hét után sem múlnak el vagy erősödnek, lehet szó komolyabb problémáról.

Figyeljünk a következő jelekre: tartós alvászavar, a hétköznapi tevékenységeket megnehezítő koncentrációs zavar, az érdeklődés elvesztése az olyan dolgok iránt, amelyek korábban örömet okoztak, reménytelenség- vagy értéktelenségérzés.

Ezek már súlyosabb tünetek, amelyekkel ajánlott minél hamarabb szakemberhez fordulni.