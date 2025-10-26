Csodás őszi színek a világban: négy lélegzetelállító úti cél

Az őszi falevelek látványa évtizedek óta csábítja a turistákat.

Őszi táj Kanadában

Fotó: SEBASTIEN ST-JEAN / AFP

Ahogy a nyár lassan búcsút int, a természet új ruhát ölt: a fák lombjai tűzvörösbe, aranysárgába és narancsba borulnak.

Ősz táján világszerte milliók autóznak az országutakon, keresik a hétvégi faházakat, a kirándulóhelyeket, az alma- és szüretelési programokat, hogy a természet e varázslatos átalakulását élvezhessék.

Az ősz színei életre kelnek

A BBC cikkéből kiderül, milyen káprázatos látvány a japán juharok lángoló vörös lombjai. Skócia hullámzó dombvidékein a sárgás árnyalatok is különleges élményt nyújtanak. Íme négy úti cél, ahol az ősz színei igazán életre kelnek.

Quebec, Kanada: Az őshonos juharfák tűzvörös és arany lombjai a Laurentide-hegységtől az Eastern Townshipsig terjednek. A kanadai tartomány mindkét partján fantasztikus színpompában tündökölnek a fák, de Quebec különösen ajánlott azoknak, akik a városi környezetből egyaránt szeretnének a természetbe merülni. A Parc d'environnement naturel de Sutton madártávlatból kínál lenyűgöző panorámát Mount Sutton őszi színeiről, akár lassú, kényelmes libegővel, akár izgalmas zipline-on. Az urbanitást kedvelők számára a Jacques-Cartier Nemzeti Park kínálja a legjobb kombinációt a város és a természet között.

Japán: A lombhullás nem csupán természeti jelenség Japánban, hanem nemzeti esemény is, amit momijigari-nak, azaz vöröslevél-vadászatnak hívnak. Az ősz színei október közepétől december elejéig tartanak, és a legszebb helyek közé tartozik a tokiói Yoro-völgy, a Tenryu-ji templom környéke, valamint Hokkaido vadregényes Daisetsuzan Nemzeti Parkja. Az ideális időszak a levelek „vadászatára” általában november, bár ez a tengerszint feletti magasságtól függően változhat. Az őszi séta, a shinrin-yoku, különleges lelki feltöltődést kínál.

Dél-nyugat Németország: A Fekete-erdő szeptembertől novemberig narancssárgában ragyog. A B500-as úton haladva látható a teljes őszi lombkorona. Baden-Badenből indulva, amely híres gyógyfürdőváros, valóban lenyűgöző, történelmi hangulatú településeket és ötcsillagos szállodákat találunk. Emellett a térség tökéletes hely a waldeinsamkeit, azaz az erdei magány gyakorlására, ami a természet nyújtotta egyedüllét és nyugalom élvezetét jelenti.