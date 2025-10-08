A népszerű fogyókúrás gyógyszer mellékhatása halálos következményekkel járhat

Az utóbbi években az Ozempic és más GLP-1 alapú gyógyszerek világszerte hatalmas népszerűségre tettek szert a fogyás elősegítésében. Eredetileg 2-es típusú cukorbetegek kezelésére fejlesztették ki őket, ám a mellékhatások listája folyamatosan bővül — a kénes böfögéstől és a megereszkedett arcbőrtől kezdve egészen a váratlan terhességekig. Most új kutatás mutatott rá egy különösen aggasztó következményre - számol be a New York Post.

A szakértők szerint az Ozempic befolyásolhatja a rákdiagnosztikát

Fotó: Unsplash

Orvosi vizsgálatok eredményeit is torzíthatja az Ozempic

A legújabb tanulmány szerint az Ozempic-hez hasonló GLP-1 készítmények befolyásolhatják a PET-CT vizsgálatok eredményét, amelyeket az orvosok daganatos és gyulladásos betegségek felismerésére használnak. A szakértők arról számoltak be, hogy ezeknél a betegeknél „szokatlan” radioaktív mintázatokat észleltek a szervezetben, ami akár el is fedheti a rák jeleit, vagy épp egészséges szövetet mutathat betegnek.

Téves diagnózis, felesleges vizsgálatok

A szakértők attól tartanak, hogy az Ozempic okozta eltérések miatt a betegek téves diagnózist kaphatnak, vagy felesleges vizsgálatokon, beavatkozásokon eshetnek át. Másoknál viszont késhet a valódi betegség felismerése — ez pedig életveszélyes lehet, különösen a rákos eseteknél, ahol a korai diagnózis kulcsfontosságú.

Az orvosoknak minden esetben tudniuk kell, ha a páciens GLP-1 gyógyszert szed. A pontos adatok segíthetnek abban, hogy a PET-CT képeket helyesen értelmezzék, és ne tévesszenek következtetést.