egészség

A népszerű fogyókúrás gyógyszer mellékhatása halálos következményekkel járhat

Egyre több orvosi kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy az Ozempic használata szokatlan mellékhatásokat okozhat. A legújabb tanulmány szerint az Ozempic nemcsak a testsúlyt befolyásolja, hanem az orvosi képalkotó vizsgálatok eredményét is megzavarhatja, ami félrediagnosztizáláshoz vezethet.
Az utóbbi években az Ozempic és más GLP-1 alapú gyógyszerek világszerte hatalmas népszerűségre tettek szert a fogyás elősegítésében. Eredetileg 2-es típusú cukorbetegek kezelésére fejlesztették ki őket, ám a mellékhatások listája folyamatosan bővül — a kénes böfögéstől és a megereszkedett arcbőrtől kezdve egészen a váratlan terhességekig. Most új kutatás mutatott rá egy különösen aggasztó következményre - számol be a New York Post.

Ozempic
A szakértők szerint az Ozempic befolyásolhatja a rákdiagnosztikát
Fotó: Unsplash

Orvosi vizsgálatok eredményeit is torzíthatja az Ozempic

A legújabb tanulmány szerint az Ozempic-hez hasonló GLP-1 készítmények befolyásolhatják a PET-CT vizsgálatok eredményét, amelyeket az orvosok daganatos és gyulladásos betegségek felismerésére használnak. A szakértők arról számoltak be, hogy ezeknél a betegeknél „szokatlan” radioaktív mintázatokat észleltek a szervezetben, ami akár el is fedheti a rák jeleit, vagy épp egészséges szövetet mutathat betegnek.

Téves diagnózis, felesleges vizsgálatok

A szakértők attól tartanak, hogy az Ozempic okozta eltérések miatt a betegek téves diagnózist kaphatnak, vagy felesleges vizsgálatokon, beavatkozásokon eshetnek át. Másoknál viszont késhet a valódi betegség felismerése — ez pedig életveszélyes lehet, különösen a rákos eseteknél, ahol a korai diagnózis kulcsfontosságú.

Az orvosoknak minden esetben tudniuk kell, ha a páciens GLP-1 gyógyszert szed. A pontos adatok segíthetnek abban, hogy a PET-CT képeket helyesen értelmezzék, és ne tévesszenek következtetést.

Kiadták a figyelmeztetést: megvakíthat napjaink egyik legnépszerűbb gyógyszere. Részletek az Origo oldalán.

 

