I. világháborús palackpostát találtak – hihetetlen, mit tartalmazott

A Wharton Beach partján Debra Brown és lánya, Felicity egy ritka történelmi kincset találtak: egy I. világháborús palackpostát, benne két levelet, amelyeket 1916-ban írtak ausztrál katonák. A palackposta a család szokásos szemétszedése közben került elő, és csak akkor döbbentek meg igazán, amikor meglátták a kézzel írt üzeneteket – írja a NewyorkPost.

A palackposta több mint egy évszázad után sodródott partra Ausztráliában Fotó:Illusztráció/Unsplash

Neville levele az anyjának — a palackposta legmeghatóbb üzenete

Az első levelet Malcolm Alexander Neville, dél-ausztrál tengerész írta az HMAS Ballarat fedélzetéről édesanyjának.

„A kaja tényleg jó, bár volt egy étel, amit eltemettek a tengerbe” – írta tréfásan, majd így zárta: „A hajó hánykolódik a tengeren, de mi vidámak vagyunk, mint mindig. Szerető fiad, Malcolm.”

Neville később, 1917 áprilisában, Franciaországban esett el, mindössze 28 évesen.

A második levél szerzője William Kirk Harley közlegény volt, aki arról számolt be, hogy „valahol a Bight-öbölben” hajóznak. Ő túlélte a háborút, és később családot alapított.

Debra Brown elmondta az Australian Broadcasting Corporationnek, hogy családja rendszeresen tisztítja a partot, de ilyen leletet még sosem találtak.

„Rengeteg üveget szedtünk már össze, de ez a palackposta valami egészen más — igazi történelmi csoda” – fogalmazott.

A nő később felvette a kapcsolatot Neville déd-unokaöccsével és Harley unokáival, és azt tervezi, hogy a leveleket visszaküldi a családoknak.

„Csodálatos érzés. A palackot megtarthatjuk, de a levelek visszakerülnek oda, ahová tartoznak” – tette hozzá meghatottan.

