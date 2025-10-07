Kiderült, hová vezet XIV. Leó pápa első hivatalos útja

A Szentszéki Sajtóiroda bejelentette XIV. Leó pápa első külföldi apostoli útjait, amelyek során Törökországba és Libanonba látogat – írja a Vatican News. A sajtóiroda igazgatója, Matteo Bruni bejelentette az utazások pontos dátumait is: először Törökországba utazik a szentatya, november 27-30. között, majd december 2-ig fog Libanonban tartózkodni.

XIV. Leó pápa - Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

Történelmi jelentőségű Leó pápa úti célja

A hivatalos közlemény szerint a pápa mindkét ország esetében „elfogadta az államfő és az egyházi hatóságok meghívását”.

A látogatások ideje és helye ugyanakkor közel sem véletlenszerű.

A törökországi út ugyanis magában foglalja az izniki zarándoklatot, az első nicei zsinat 1700. évfordulója alkalmából. A libanoni út programja egyelőre nem nyilvános, Bruni elmondása szerint kellő időben fogják ismertetni.