Nagy a baj: egyre több a fertőzés a szalmonellás paradicsom miatt

Európában és az Egyesült Királyságban közel 300 szalmonellafertőzést kötnek össze a paradicsommal, amelyen az eddig ritka Salmonella Strathcona baktérium jelent meg.

Jól mossuk meg a paradicsomot fogyasztás előtt

Fotó: nutt / Shutterstock

Ez a törzs korábban főként tojásból és húsból terjedt, most viszont egyre gyakrabban fordul elő nyers zöldségeken is.

A fertőzés veszélyes, mert a paradicsomot gyakran nyersen fogyasztjuk, és a sima mosás sem mindig pusztítja el a szalmonella baktériumot. A tünetek közé tartozik a hasmenés, láz és hasi fájdalom, súlyos esetben kórházi kezelésre is szükség lehet – írja a Sonline.

Jól mossuk meg a paradicsomot

Hazánkban különösen Somogy megye térségében figyeltek fel a problémára, ahol a háztáji paradicsomtermesztés terjedt el, és a nem megfelelő öntözővíz használata, valamint a talaj közelsége növeli a fertőzés kockázatát.

A helyi szakemberek szerint a trágyával szennyezett víz és a nem megfelelő higiéniai körülmények lehetnek a fertőzés fő forrásai.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy a paradicsomot mossuk meg alaposan, és ha lehet, fogyasszuk hőkezelt formában a biztonság érdekében.