Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

szalmonellás

Nagy a baj: egyre több a fertőzés a szalmonellás paradicsom miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hónapokban Európában és az Egyesült Királyságban már közel 300 olyan megbetegedést regisztráltak, amelynek hátterében paradicsommal összefüggő szalmonellafertőzés áll. Egyre gyakrabban bukkan fel ez a baktérium friss zöldségeken, mint például a paradicsom – ami különösen kockázatossá teszi a nyers fogyasztását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalmonellásszalmonellaEgyesült KirályágSomogy vármegyebaktériumparadicsom

Európában és az Egyesült Királyságban közel 300 szalmonellafertőzést kötnek össze a paradicsommal, amelyen az eddig ritka Salmonella Strathcona baktérium jelent meg.

woman hand picking ripe red tomato in greenhouses paradicsom
Jól mossuk meg a paradicsomot fogyasztás előtt
Fotó: nutt / Shutterstock

Ez a törzs korábban főként tojásból és húsból terjedt, most viszont egyre gyakrabban fordul elő nyers zöldségeken is. 

A fertőzés veszélyes, mert a paradicsomot gyakran nyersen fogyasztjuk, és a sima mosás sem mindig pusztítja el a szalmonella baktériumot. A tünetek közé tartozik a hasmenés, láz és hasi fájdalom, súlyos esetben kórházi kezelésre is szükség lehet – írja a Sonline.

Jól mossuk meg a paradicsomot

Hazánkban különösen Somogy megye térségében figyeltek fel a problémára, ahol a háztáji paradicsomtermesztés terjedt el, és a nem megfelelő öntözővíz használata, valamint a talaj közelsége növeli a fertőzés kockázatát. 

A helyi szakemberek szerint a trágyával szennyezett víz és a nem megfelelő higiéniai körülmények lehetnek a fertőzés fő forrásai.

 A szakértők ezért azt javasolják, hogy a paradicsomot mossuk meg alaposan, és ha lehet, fogyasszuk hőkezelt formában a biztonság érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!