Újjáépítési terv kidolgozását kérik Parajd számára

A romániai korrupcióellenes harcban nagy szerepet játszó, több mint egymillió tagot számláló civil szervezet az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében azt kéri Ilie Bolojan román miniszterelnöktől, hogy a bukaresti kormány vállalja fel Parajd és térsége újjáépítési tervének koordinálását.

Parajd

Fotó: Shutterstock

A Declic emlékeztet: öt hónappal azután, hogy a Korond patak elárasztotta a sóbányát, Parajdon és térségében több mint tízezer család létbiztonsága van veszélyben, és több mint 40 ezer ember vízellátása akadozik. Eközben az intézmények konkrét intézkedések helyett egymásra hárítják a felelősséget – írták.

Emlékeztetnek, hogy a parajdi sóbánya elárasztásával több ezer ember munkahelye és fő jövedelemforrása került veszélybe.

Mint fogalmaznak, azóta a helyzet „csak romlott”, és a Nagy-Küküllő folyó mintegy 80 kilométeres szakaszán emberek tízezrei kényszerülnek palackozott vizet inni, miután a sószennyezés nyomán a térségben ihatatlanná vált a vezetékes víz.

A civil szervezet szerint eközben a román állam illetékes szervei és intézményei már ötödik hónapja egymásra hárítják a felelősséget, és megfeledkeznek arról, hogy integrált helyreállítási tervet dolgozzanak ki, mely hosszú távon javítaná a lakosok életkörülményeit.

A Declic ezt nem nézheti tétlenül! A közösség már több mint 10 000 tagja kéri, hogy Románia kormánya vállalja tulajdon állampolgáraival szembeni alkotmányos felelősségét, tegyen eleget kötelességeinek, és vállaljon központi szerepet Parajd térsége újjáépítési tervének kidolgozásában

– fogalmaz közleményében a Declic.

A közlemény idézi Szakáts Istvánt, a Declic „SOS Parajd!” kampányának koordinátorát, aki szerint „Parajdon az állami szervek cselekvésképtelensége a polgárok cserbenhagyásához vezetett”. A koordinátor szerint a bukaresti kormánynak központi szerepet kell vállalnia egy átfogó újjáépítési terv kidolgozásában.

Több mint tízezren írták alá az SOS Parajd! nevű kampányt

Az SOS Praid! SOS Parajd! nevű kampányt eddig több mint tízezren írták alá. A petíció szerzői ebben azt is szóvá teszik, hogy hónapokkal a bányakatasztrófa után még mindig nem zárult le a katasztrófa okait és felelőseit kereső vizsgálat.

A helyzet súlyossága ellenére az államnak nincs átfogó helyreállítási terve a parajdi katasztrófahelyzet rendezésére. Egy ilyen terv végrehajtásához nem elég a különböző szervek és intézmények beavatkozásaira hagyatkozni, hanem egységes koncepcióra és központi koordinációra van szükség”

– áll a petícióban.