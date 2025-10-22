Lezárult a vizsgálat a parajdi katasztrófáról – súlyos mulasztásokat tártak fel

A tárca vezetője, Radu Miruta gazdasági miniszter közölte, hogy a leváltott vezetés „szemet hunyt egy bánya beomlása felett”, miközben felesleges és költséges beszerzéseket hajtott végre. A Salrom felelősségét a Parajdi Sóbánya elárasztásában két hivatalos jelentés is megerősítette: az egyik a kormányfői ellenőrző testület, a másik a gazdasági minisztérium vizsgálata volt.

Parajdi Sóbánya: az állami vállalat súlyosan alábecsülte a vízbetörés veszélyét

Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Vizsgálatok és felelősségre vonás a Parajdi Sóbánya ügyében

A vizsgálatok szerint

az állami vállalat súlyosan alábecsülte a vízbetörés veszélyét, és nem rendelkezett megfelelő stratégiával a sólelőhely védelmére, holott az ehhez szükséges anyagi források rendelkezésre álltak.

A jelentések rámutattak, hogy a Salrom nem hajtotta végre időben a Korond-patak eltereléséhez szükséges munkálatokat, ami végül a bányát elárasztó áradathoz vezetett.

A parajdi sóbánya májusban került víz alá, amikor a patak áradása néhány nap alatt elöntötte a bányarendszert.

A katasztrófa nemcsak a bányászok, hanem a környékbeli vendéglátóhelyek és turisztikai szolgáltatók megélhetését is súlyosan érintette, hiszen a sóbánya Székelyföld egyik legnépszerűbb látványossága volt, amelyet évente több százezer látogató keresett fel.

Ideiglenes vezetés és jövőbeli tervek

A Salrom élére ideiglenes vezetőséget neveztek ki, amelyben geológiai kitermelésben jártas helyi szakember, gazdasági menedzser és egy elismert üzletember is helyet kapott. A minisztérium szerint

az új vezetés célja, hogy helyreállítsa a vállalat működését és előkészítse a bírósági eljárásokat az okozott károk megtérítésére.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábban szintén többször sürgette a leváltást, hangsúlyozva, hogy a bányát üzemeltető vállalat és a vízügyi hatóság közösen felelősek a tragédia bekövetkeztéért.

Ha tovább olvasna a Parajdi Sóbányát ért katasztrófáról, akkor előzménycikkeinkben megteheti.