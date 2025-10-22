Lezárult a vizsgálat a parajdi katasztrófáról – súlyos mulasztásokat tártak fel

Hírlevél

Új fordulat a sóbánya ügyében. A román gazdasági minisztérium leváltotta a vízzel elárasztott Parajdi Sóbányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét. A döntésre hónapokig tartó vizsgálatok és politikai viták után került sor, miután a bányakatasztrófa ügyében több jelentés is súlyos mulasztásokat tárt fel.
A tárca vezetője, Radu Miruta gazdasági miniszter közölte, hogy a leváltott vezetés „szemet hunyt egy bánya beomlása felett”, miközben felesleges és költséges beszerzéseket hajtott végre. A Salrom felelősségét a Parajdi Sóbánya elárasztásában két hivatalos jelentés is megerősítette: az egyik a kormányfői ellenőrző testület, a másik a gazdasági minisztérium vizsgálata volt.

Parajdi sóbánya - A view of heavy duty water pumps placed between sinking holes of the salt mine and river of Corund in Praid village June 3, 2025. In the Transylvanian village of Praid, guesthouse owners are struggling to reassure anxious tourists that its safe to come despite recent floods which inundated the local salt mine. Streets once busy with visitors are mostly empty now that the areas main attraction, which used to house a treatment center and an adventure park, is closed. Almost half a million tourists visited it in 2024. Thousands of people, including some 130 miners, fear they have lost their livelihood if the salt mine is not saved. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Parajdi Sóbánya: az állami vállalat súlyosan alábecsülte a vízbetörés veszélyét
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Vizsgálatok és felelősségre vonás a Parajdi Sóbánya ügyében

A vizsgálatok szerint 

az állami vállalat súlyosan alábecsülte a vízbetörés veszélyét, és nem rendelkezett megfelelő stratégiával a sólelőhely védelmére, holott az ehhez szükséges anyagi források rendelkezésre álltak.

A jelentések rámutattak, hogy a Salrom nem hajtotta végre időben a Korond-patak eltereléséhez szükséges munkálatokat, ami végül a bányát elárasztó áradathoz vezetett.

A parajdi sóbánya májusban került víz alá, amikor a patak áradása néhány nap alatt elöntötte a bányarendszert. 

A katasztrófa nemcsak a bányászok, hanem a környékbeli vendéglátóhelyek és turisztikai szolgáltatók megélhetését is súlyosan érintette, hiszen a sóbánya Székelyföld egyik legnépszerűbb látványossága volt, amelyet évente több százezer látogató keresett fel.

Ideiglenes vezetés és jövőbeli tervek

A Salrom élére ideiglenes vezetőséget neveztek ki, amelyben geológiai kitermelésben jártas helyi szakember, gazdasági menedzser és egy elismert üzletember is helyet kapott. A minisztérium szerint 

az új vezetés célja, hogy helyreállítsa a vállalat működését és előkészítse a bírósági eljárásokat az okozott károk megtérítésére.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábban szintén többször sürgette a leváltást, hangsúlyozva, hogy a bányát üzemeltető vállalat és a vízügyi hatóság közösen felelősek a tragédia bekövetkeztéért.

