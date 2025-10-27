Démonok között – megszállt, éjszaka felnevető játékbabák, amik rontást hoznak rád

Candice Collins, egy 43 éves cornwalli nő az Egyesült Királyság egyik legkülönösebb gyűjteményének tulajdonosa: házát kísértetjárta babák és elátkozott tárgyak töltik meg. Collins elmondása szerint az életét teljesen megváltoztatták a paranormális jelenségek, miután megvásárolta az ország legkísértetiesebb babáját, Normant: kuncogásokat hall, árnyakat és villogó fényeket lát, és gyakran gyötrik rémálmok. A nő azonban nem fél, sőt: célja, hogy másokat megóvjon a hátborzongató tárgyaktól – számol be a Daily Star.

Candice Collins lelkesen kutatja a paranormális jelenségeket - Fotó: Unsplash

Nem fél a paranormális jelenségektől

Norman, a hírhedt baba korábbi tulajdonosát balszerencse-sorozat sújtotta: vakbélgyulladás, különféle balesetek és meghibásodó autófékek kísérték az életét.

Nem sokkal a vásárlás után a nő is furcsa dolgokat kezdett tapasztalni, mindez azonban nem riasztotta el: ellenkezőleg, a paranormális jelenségek kutatójaként újabb kísérteties tárgyakat szerzett be.

Gyűjteményében megtalálható egy 1693-as újság a salemi boszorkányperekről, a Síró fiú festmény, a balszerencse egyik leghírhedtebb hordozója, és Clive, az amerikai bohócbaba is, amely állítólag magától mozog. Van egy úgynevezett dybbuk doboza is, amely egy gonosz szellemet tart bezárva, valamint egy „ördöggyűrűje”, amelynek korábbi tulajdonosa a szóbeszéd szerint meghalt, miután viselte.

Collins érzi, hogy ezekből a tárgyakból sötét energia árad, ezért üveg mögött tartja őket.

A nő álma, hogy egyszer paranormális jelenségek kutatására szolgáló múzeumot nyisson, ahol más szakértők is megvizsgálhatják ezeket a különös relikviákat. Addig is tovább folytatja a veszélyes tárgyak „begyűjtését”, hogy megóvja tőlük az embereket.