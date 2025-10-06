Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Parkinson-kór

Meglepő összefüggést tártak fel a Parkinson-kórral kapcsolatban

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss koreai kutatás meglepő összefüggést tárt fel. A nyugtalan láb szindróma (RLS) akár 60%-kal növelheti a Parkinson-kór kockázatát. A tanulmány nemcsak a tünetek és a megbetegedés közötti kapcsolatot vizsgálta, hanem azt is, milyen szerepet játszhatnak ebben a dopamin agonista gyógyszerek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Parkinson-kórbetegségszindróma

A Parkinson-kór világszerte milliókat érint, és egyre fontosabb megérteni, milyen tényezők járulhatnak hozzá a kialakulásához. A nyugtalan láb szindróma éjszakai kellemetlen, „mászó” érzést, valamint ellenállhatatlan késztetést okoz a lábak mozgatására, és a kutatás szerint ez a zavar potenciális kockázati tényező lehet a Parkinson-kór megbetegedés kialakulásában.

Csak Magyarországon több tízezerre tehető a Parkinson-kórral diagnosztizáltak száma, világszerte pedig tízmilliókra
Csak Magyarországon több tízezerre tehető a Parkinson-kórral diagnosztizáltak száma, világszerte pedig tízmilliókra
Fotó: AdobeStock

A Parkinson-kór és a nyugtalan láb szindróma kapcsolata

A tanulmány szerint a nyugtalan láb szindróma a lakosság akár 10%-át is érintheti, főként nőket, és súlyos esetekben alvászavart, mentális problémákat és életminőség-romlást okozhat. A kutatás 19 838 felnőttet követett átlagosan 15 éven át, és azt találta, hogy az RLS-esek 1,6%-ánál alakult ki Parkinson-kór, szemben az RLS nélküli csoport 1%-ával. Ez a különbség erősen utal arra, hogy 

a nyugtalan láb szindróma nem pusztán kísérőjelenség, hanem a Parkinson-kór kockázata szempontjából is kulcsfontosságú lehet.

A tünetek sokszor megtévesztőek: bizonyos, a Parkinsonhoz köthető korai zavarok – például a REM alvászavar – olykor RLS-ként tévesen diagnosztizálhatók. A kutatók szerint ezért különösen fontos, hogy a diagnózisokat alaposan ellenőrizzék.

NASHVILLE, TENNESSEE - APRIL 16: Michael J. Fox attends "A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's" benefitting The Michael J. Fox Foundation at The Fisher Center for the Performing Arts on April 16, 2025 in Nashville, Tennessee. Jason Kempin/Getty Images/AFP (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Michael J. Fox is Parkinson-kórban szenved
Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Új irányok a Parkinson-kór kutatásában

A kutatás szerint azoknál, akik dopamin agonista gyógyszereket (például pramipexolt vagy ropinirolt) szedtek, a Parkinson-kór előfordulása csupán 0,5% volt, míg a gyógyszert nem szedőknél 2,1%. Ez arra utal, hogy ezek a szerek nemcsak az RLS kezelésében, hanem a Parkinson-kór kockázata csökkentésében is szerepet játszhatnak.

A farmakológiában agonistának nevezzük azokat az anyagokat, amelyek valamely receptorhoz kötődnek és azon biológiai választ idéznek elő – írja a Wikipédia.

A Parkinson-kór hátterében a dopamintermelő idegsejtek fokozatos pusztulása áll, amely mozgáslassulást, remegést és egyensúlyproblémákat okoz.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a két megbetegedés kapcsolata nem feltétlenül csak a dopaminrendszeren keresztül magyarázható – más mechanizmusok, például gyulladás vagy az agy érzékelési rendszereinek eltérései is szerepet játszhatnak.

Parkinson-kóros beteg agya.
Parkinson-kóros beteg agya.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A tanulmányt a JAMA Network Open publikálta, és hangsúlyozza, hogy a megállapításokat további kutatásokkal kell megerősíteni. 

A nyugtalan láb szindróma így nemcsak kellemetlen tünetek sorát jelenti, hanem egy új figyelmeztető jel lehet a Parkinson-kór kockázata szempontjából.

A korai azonosítás és beavatkozás kulcsfontosságú lehet a megbetegedés megelőzésében, miközben a dopamin agonisták szerepe új lehetőségeket nyithat a neurológiai betegségek kutatásában – írja a Daily Mail.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!