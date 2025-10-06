Meglepő összefüggést tártak fel a Parkinson-kórral kapcsolatban

A Parkinson-kór világszerte milliókat érint, és egyre fontosabb megérteni, milyen tényezők járulhatnak hozzá a kialakulásához. A nyugtalan láb szindróma éjszakai kellemetlen, „mászó” érzést, valamint ellenállhatatlan késztetést okoz a lábak mozgatására, és a kutatás szerint ez a zavar potenciális kockázati tényező lehet a Parkinson-kór megbetegedés kialakulásában.

Csak Magyarországon több tízezerre tehető a Parkinson-kórral diagnosztizáltak száma, világszerte pedig tízmilliókra

Fotó: AdobeStock

A Parkinson-kór és a nyugtalan láb szindróma kapcsolata

A tanulmány szerint a nyugtalan láb szindróma a lakosság akár 10%-át is érintheti, főként nőket, és súlyos esetekben alvászavart, mentális problémákat és életminőség-romlást okozhat. A kutatás 19 838 felnőttet követett átlagosan 15 éven át, és azt találta, hogy az RLS-esek 1,6%-ánál alakult ki Parkinson-kór, szemben az RLS nélküli csoport 1%-ával. Ez a különbség erősen utal arra, hogy

a nyugtalan láb szindróma nem pusztán kísérőjelenség, hanem a Parkinson-kór kockázata szempontjából is kulcsfontosságú lehet.

A tünetek sokszor megtévesztőek: bizonyos, a Parkinsonhoz köthető korai zavarok – például a REM alvászavar – olykor RLS-ként tévesen diagnosztizálhatók. A kutatók szerint ezért különösen fontos, hogy a diagnózisokat alaposan ellenőrizzék.

Michael J. Fox is Parkinson-kórban szenved

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Új irányok a Parkinson-kór kutatásában

A kutatás szerint azoknál, akik dopamin agonista gyógyszereket (például pramipexolt vagy ropinirolt) szedtek, a Parkinson-kór előfordulása csupán 0,5% volt, míg a gyógyszert nem szedőknél 2,1%. Ez arra utal, hogy ezek a szerek nemcsak az RLS kezelésében, hanem a Parkinson-kór kockázata csökkentésében is szerepet játszhatnak.

A farmakológiában agonistának nevezzük azokat az anyagokat, amelyek valamely receptorhoz kötődnek és azon biológiai választ idéznek elő – írja a Wikipédia.

A Parkinson-kór hátterében a dopamintermelő idegsejtek fokozatos pusztulása áll, amely mozgáslassulást, remegést és egyensúlyproblémákat okoz.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a két megbetegedés kapcsolata nem feltétlenül csak a dopaminrendszeren keresztül magyarázható – más mechanizmusok, például gyulladás vagy az agy érzékelési rendszereinek eltérései is szerepet játszhatnak.