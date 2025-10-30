Ez a nyugdíjas házaspár még Karácsony Gergelynek is nekimenne

Ed és Judy 36 éve ugyanazon a betonfelületen parkolt a kocsijukkal a San Franciscó-i házuk előtt, ám a közelmúltban értesítést kaptak: megszegték a parkolási szabályokat, amelyek szerint az előkertben nem lehet autót tartani, ha nincs garázs.

Egy San Francisco-i házaspár megszegte a parkolási szabályokat a házuknál

A bírság 1542 dollár volt, és napi 250 dollárral fenyegették őket, ha az autó továbbra is ott marad.

Az eset nyilvánosságra került, és óriási felháborodást váltott ki mindenkiben.

„Ez hihetetlen! Ez olyan, mintha valaki csak kitalált volna egy szabályt… és nem törődött azzal, hogy van-e benne logika” – idézte Edet az ABC7 News.

Abszurd parkolási szabályok

A nyugdíjas házaspár nekiment a városvezetésnek. A kaliforniai házaspár régi fényképpel bizonyította, hogy már az 1950-es években is ott parkoltak autók, és szerintük abszurd ez a parkolási szabály. Daniel Lurie polgármester elrendelte a szabályzat felülvizsgálatát, s a város végül visszavonta a büntetést. Később a városvezetés be is jelentette: átírják az elavult parkolási előírásokat, hogy a lakók a saját bejárójukon parkolhassanak garázs nélkül is. Az új szabályok szerint továbbra is tilos a járdán parkolni, és legfeljebb két autó állhat egy beállón. A változtatás célja, hogy a város szabályzata végre a józan észre épüljön, ne a régi bürokratikus előírásokra.

Magas parkolási díjak Budapesten

Sajnos nálunk nem így gondolkodnak Karácsony Gergelyék. Az év elején brutálisan megemelte a lakossági parkolási díjakat a Főváros.

„Értem én a túlzsúfoltságot, a parkolóhelyek hiányát, hogy dugó van, hogy túl sok az autó. De ennek a lakossági parkolás 10, 16-7 és 250-szeres emelése a megoldása? Azért büntetnek, mert ott élünk?” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

