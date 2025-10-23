Hírlevél

200 éve nem volt ilyen a Parthenónon, ennek minden turista örülni fog

Turisták özönlötték el Athén ikonikus nevezetességét, miután 200 év után először látható állványozás nélkül. A Parthenón állványzata csak ideiglenesen tűnt el, ezért a turisták versenyt futnak az idővel, hogy teljes pompájában láthassák a Parthenónt.
Turisták rövid ideig élvezhetik a Parthenón teljesen akadálytalan látványát, mielőtt új állványok épülnének fel. A világ egyik leghíresebb történelmi műemléke, az athéni Akropolisz dombján álló Parthenón, több mint 200 év után először látható zavartalanul az építkezési szerkezetektől – írja a Fox News. 

200 év után először látható állványzat nélkül a Parthenón
Fotó: Bridgeman Images

200 év után először látható akadály nélkül a Parthenón 

A Parthenón folyamatos restaurálás alatt áll a 19. század eleje óta. Az elmúlt években a nyugati homlokzat állványozása különösen szembeötlő volt, de a 2005 óta zajló projekt befejeződött, így most először évek óta a templom nyugati homlokzata teljesen tisztán látható. 

Olyan, mintha egy teljesen másik emlékművet látnának az emberek

– fogalmazott Lina Mendoni, Görögország kulturális minisztere. 

A látvány azonban csak átmeneti: november elején új állványok kerülnek fel, ám ezek „könnyebbek és esztétikailag sokkal közelebb állnak az emlékmű eredeti falazatához” – tette hozzá a miniszter. A restaurálási munkálatok várhatóan a jövő nyár elejére fejeződnek be, ekkor a Parthenón teljesen állványmentessé válik, és a látogatók valóban akadálytalanul gyönyörködhetnek benne. 

 

