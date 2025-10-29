Hírlevél

Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Asszíria

Az ősi pecsét megszólal: bizonyítja, hogy a Biblia igazat mondott

Vajon mennyi igaz a bibliai királyok és birodalmak történeteiből? A régészek szerint egy apró, alig 2,5 centiméteres lelet sokat árul el. A pecsét darabja a jeruzsálemi Templom-hegy közelében került elő, és az ókori Asszíriából származhat.
A pecsét felirata akkád ékírással készült – ez a világ legősibb szemita írásrendszere. A Bar-Ilan Egyetem kutatói szerint az agyagtöredék egy késedelmes adófizetéssel kapcsolatos panasz lehetett az asszír birodalom részéről Júda királysága felé - írja a DailyMail.

pecsét
Titkos pecsét került elő Jeruzsálemben (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

A felirat megjelöli az Av hónap első napját, a héber naptár 11. hónapját — vagyis pontos adminisztratív intézkedésről van szó.

A tudósok szerint a dokumentum közvetlen kapcsolatban állhat a Biblia 2Királyok 18–19. fejezetében leírtakkal, amikor:

Ezékiás királynak 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat kellett fizetnie Szanhérib asszír királynak.

Ez a hatalmas adó a birodalom katonai fenyegetésének elhárítását szolgálta.

Pecsétek és birodalmak: az Asszíria–Júda kapcsolat

A lelet stilárisan egy királyi pecsét töredéke — olyan agyagzár, amely hivatalos iratok hitelesítésére szolgált.

A kőzettani vizsgálatok kimutatták:

  • az agyag nem a Szentföldről származik
  • összetétele az Asszír Birodalom központi területeihez (Tigris-medence) köthető

Így valószínű, hogy Asszíriából érkezett Jeruzsálembe egy hivatalos üzenet részeként.

A kutatók szerint ez a lelet:

  • bizonyítja a birodalmak közötti diplomáciai kapcsolatot
  • szerepet játszott az adózás és politikai nyomásgyakorlás rendszerében
  • új bizonyítékot ad ahhoz, hogy a bibliai történetek valós történelmi eseményeken alapulnak

Kicsi lelet – óriási történelmi jelentőség

Ez a parányi töredék is rendkívül fontos történetet mesél el

– mondta Dr. Peter Zilberg, a kutatócsoport tagja.

A szakemberek úgy vélik, a pecsét a Kr. e. 7. század elején keletkezett — Ezékiás, Manassé vagy akár Jósiás király idején.

A kutatás rámutat:

  • Júdai királyság valóban kapcsolatban állt Asszíriával
  • pénzügyi és politikai feszültségek álltak fenn
  • a Biblia eseményei történelmileg megalapozottak lehetnek

Ez az apró pecsét egy újabb láncszem az ókori Jeruzsálem történetének megértésében — és bizonyítja, hogy sokszor a legkisebb leletek őrzik a legnagyobb titkokat.

Az eredeti pecsétet, itt tudja megnézni. 

