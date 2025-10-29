Az ősi pecsét megszólal: bizonyítja, hogy a Biblia igazat mondott

A pecsét felirata akkád ékírással készült – ez a világ legősibb szemita írásrendszere. A Bar-Ilan Egyetem kutatói szerint az agyagtöredék egy késedelmes adófizetéssel kapcsolatos panasz lehetett az asszír birodalom részéről Júda királysága felé - írja a DailyMail.
A tudósok szerint a dokumentum közvetlen kapcsolatban állhat a Biblia 2Királyok 18–19. fejezetében leírtakkal, amikor:
Ezékiás királynak 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat kellett fizetnie Szanhérib asszír királynak.
Ez a hatalmas adó a birodalom katonai fenyegetésének elhárítását szolgálta.
Pecsétek és birodalmak: az Asszíria–Júda kapcsolat
A lelet stilárisan egy királyi pecsét töredéke — olyan agyagzár, amely hivatalos iratok hitelesítésére szolgált.
A kőzettani vizsgálatok kimutatták:
- az agyag nem a Szentföldről származik
- összetétele az Asszír Birodalom központi területeihez (Tigris-medence) köthető
Így valószínű, hogy Asszíriából érkezett Jeruzsálembe egy hivatalos üzenet részeként.
A kutatók szerint ez a lelet:
- bizonyítja a birodalmak közötti diplomáciai kapcsolatot
- szerepet játszott az adózás és politikai nyomásgyakorlás rendszerében
- új bizonyítékot ad ahhoz, hogy a bibliai történetek valós történelmi eseményeken alapulnak
Kicsi lelet – óriási történelmi jelentőség
Ez a parányi töredék is rendkívül fontos történetet mesél el
– mondta Dr. Peter Zilberg, a kutatócsoport tagja.
A szakemberek úgy vélik, a pecsét a Kr. e. 7. század elején keletkezett — Ezékiás, Manassé vagy akár Jósiás király idején.
A kutatás rámutat:
- Júdai királyság valóban kapcsolatban állt Asszíriával
- pénzügyi és politikai feszültségek álltak fenn
- a Biblia eseményei történelmileg megalapozottak lehetnek
Ez az apró pecsét egy újabb láncszem az ókori Jeruzsálem történetének megértésében — és bizonyítja, hogy sokszor a legkisebb leletek őrzik a legnagyobb titkokat.
Az eredeti pecsétet, itt tudja megnézni.
A felirat megjelöli az Av hónap első napját, a héber naptár 11. hónapját — vagyis pontos adminisztratív intézkedésről van szó.