Ha ezt elolvassa, soha többet nem eszik McDonald's-ban!

A McDonald’s teljes körű vizsgálatot indított, miután egy 16 éves liverpooli lánynak penészes hamburgert szállítottak házhoz. A penészes hamburger ügyében vizsgálatot indított a McDonald's.
A lány apja, John Cooney elmondta, hogy lánya október 22-én rendelt egy csirkeburgert a Rice Lane-i McDonald’sból, nem sokkal a reggeli menü vége után. Amikor azonban az étel megérkezett, a lány zöld penészfoltot vett észre a zsemle tetején – írja a Mirror. A penészes hamburger teljesen kiakasztotta a lányt. 

A McDonald's kivizsgálja, hogyan kerülhetett penészes hamburger a lányhoz – Fotó: Unsplash
A McDonald's kivizsgálja, hogyan kerülhetett penészes hamburger a lányhoz
Fotó: Unsplash

A penészes hamburger miatt magyarázkodott a McDonald's

Az apa azonnal panaszt tett, és fényképeket is mutatott a penészes zsemléről. A McDonald’s elnézést kért, visszatérítést és csereételt ajánlott fel, valamint vizsgálatot indított az ügyben. A család azonban nem fogadta el az új ételt.

Undorító, a lányom megfogadta, hogy soha többé nem eszik McDonald’sban”

– mondta az édesapa.

A gyorsétteremlánc szóvivője magyarázkodni kényszerült. 

Az élelmiszerbiztonság számunkra a legfontosabb. Szigorú minőség-ellenőrzési előírásokat követünk, de ezúttal nem értük el a saját magas elvárásainkat”

– közölte a szóvivő. 

Az eset épp egybeesett azzal, hogy a McDonald’s nyolc új, limitált ideig elérhető nemzetközi menüelemet dobott piacra Angliában, köztük kanadai, ausztrál, japán és malajziai különlegességeket, amelyek hat hétig maradnak elérhetők az éttermekben.

A penész időnként otthonainkban is felbukkan
 

 

