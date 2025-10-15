Pénzbírságot kaptak a 22 gyerekes szülők, mert iskola helyett Disneylandbe ment a család

Az angliai Morecambe-ből származó Radford család tagjai 52 ezer fontot (23,3 millió Ft) költöttek az amerikai kalandra, hogy megünnepeljék az anya, Sue asszony 50. születésnapját. Ám a család luxusutazása komoly következményekkel járt: a prestoni bíróság megállapította, hogy négy gyermeküket engedély nélkül hiányzott az iskolából március 24. és május 1. között, így a párra 756 fontos (339 ezer Ft) pénzbírságot szabtak ki - számolt be róla a Mirror.

A disneylandes kiruccanás miatt 339 ezer forintnak megfelelő pénzbírságot róttak ki a családra – Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Channel 5 népszerű 22 Kids and Counting című realityjének sztárjai nemcsak saját gyermekeiket, de 11 unokájukat is magukkal vitték, a közösségi médiában pedig büszkén mutogatták a Disneylandben készült képeket – köztük egyet, amelyen Sue Mickey egér füleket visel, és egy óriási italt tart a kezében. Bár korábban azt nyilatkozták, hogy „pénzügyileg szorult helyzetben vannak”, az áprilisi utazás ennek semmilyen nyomát nem mutatta. Sőt, alig pár héttel később ismét Floridában kapták őket lencsevégre.

A pénzbírság mellett vízumproblémák is akadtak

Azért is sok bírálatot kaptak a szülők, mert a 29 éves lányukat, Chloét, aki a második gyermekét várta, otthon hagyták. Az ünnepi utazás így is tartogatott kellemetlenséget: a 24 éves Millie Radford és két gyermeke a lejárt vízuma miatt a repülőtéren rekedt. A családfő, Noel maradt velük Angliában, hogy az engedélyeket intézni, majd másnap csatlakoztak a többiekhez Floridában.

A Radford családot jól ismerik a brit tévénézők az említett műsorból. Az 50 éves Sue és az 54 éves Noel összesen 22 gyermekről (igazából 21-ről, mert az egyik baba halva született) gondoskodik – köztük számos felnőtt utódról és unokáról.

