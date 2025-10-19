Hírlevél

bűncselekmény

Villámgyors lopás: két fiatal 25 millió dollárt szerzett 12 másodperc alatt

Két MIT-diplomás amerikai testvér, Anton és James Peraire-Bueno, az idén kerültek a hírekbe, amikor egy rendkívül gyors kripto-sikkasztás miatt vád alá helyezték őket. Az ügy érdekessége, hogy a bűncselekmény során pénzmosás gyanúja is felmerült, hiszen a testvérek mintegy 25 millió dollárt próbáltak jogtalanul megszerezni és „tisztára mosni” a digitális valuták világában.
A vádirat szerint a testvérek automatizált kereskedőbotokat használtak, hogy más botokat csaljanak csapdába, és hamis tranzakciók révén nyerjenek. A szövetségi ügyész szerint mindössze 12 másodperc alatt manipulálták a rendszert, és céljuk az volt, hogy a többi résztvevőt megtévesszék. A vádlottak korábban részletesen felkészültek: internetes kereséseik között szerepelt többek között az „kriptó pénzmosás” és „hamisított Ethereum-címek adatbázisa” kifejezés is - írja a Futurism.

Pénzmosás, kriptovaluta
Pénzmosás: MIT diplomás testvérpár próbált 25 millió dollárt megszerezni
Fotó: Pexels

Pénzmosás a kriptovilágban: új kihívások a szabályozásban

Az ügy jelentőséggel bírhat a jövőbeli jogi precedensek szempontjából, hiszen a védelem érvelése szerint az Ethereum blokklánc „szabályozatlan piac”, ahol 

a gazdasági ösztönzők vezérlik a résztvevőket, és nincs központi hatóság, amely felügyelné a tranzakciókat.

Ez az érvelés egyben rávilágít arra is, milyen nehézségekkel szembesülnek a hatóságok a kriptoeszközök ellenőrzésében, különösen a pénzmosás megelőzésében és felderítésében. Az eset jól mutatja, hogy még a technológiailag 

magasan képzett szakemberek is kerülhetnek a törvény kereszttüzébe,

ha a kriptovaluták lehetőségeit visszaélésre használják.

Összességében az ügy nemcsak az Egyesült Államok jogi rendszerét próbára teszi, hanem új vitákat indít a pénzmosás elleni küzdelemről a kriptovaluta-piacon, és arról, hogy milyen szabályozás mellett lehet biztonságosan részt venni a digitális valuták világában.

 

