Bűnbánó levél érkezett a rendőrséghez – ám az ügy korántsem ennyire egyszerű

Egy átlagos pénztárcalopás szokatlan fordulatot vett, amikor az elkövető nemcsak bűntudatot érzett, hanem papírra is vetette vallomását. A levél a rendőrségnek érkezett, és mellé 300 eurót is csatolt.

pénztárcalopás után levelet írt a rendőrségnek a tolvaj (illusztráció)

Pénztárcalopás után szelíd levél a rendőrségnek

Egy autómosóban történt a pénztárcalopás, amelynek különös utójátéka a hatóságokhoz eljuttatott bocsánatkérő üzenet lett. A férfi elmondása szerint szeptember 19-én a földön talált rá a duzzadt pénztárcára, és első pillanatban azt hitte, a sajátja. „Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövethettem” – írta később a levélben a rendőrségnek.

A férfi hozzátette:

Egy hirtelen reakciómban elvettem a pénzt, és bedobtam a pénztárcát a Városháza postaládájába.

A kézzel írt levél címe is beszédes volt:

Pénztárcalopás az autómosóban

Ebben a levélben bocsánatot kért a tolvaj, és 300 eurót mellékelt.

Az áldozat azonban másként emlékszik. Elmondása szerint kártyával próbált fizetni az autómosásért, majd rövid ideig elfordult, amikor segítséget kért. Ekkor az elkövető kihasználta a figyelemelterelést, és elvitte a pénztárcát, amely a pultra volt letéve.

Lehetséges, hogy sosem fogjuk megtudni, mi is történt valójában, mindenesetre köszönjük a Bild német lapnak a csavaros történetet.