Kitört a botrány, gyermekpornót nézett a repülőgépen a Labdarúgó Szövetség tagja

A személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, és a gép leszállása után a férfit letartóztatták. A perverz férfi később azzal védekezett, hogy a látott képeket mesterséges intelligencia készítette. A vizsgálat azonban egyértelműen megállapította, hogy a felvételek gyermekpornográfiát ábrázoltak – írja a Daily Mail.

A perverz férfi gyerekpornót nézett a repülőn - Fotó: ADRIEN FILLON / Hans Lucas

A perverz elnök súlyos büntetésre számíthat

Csak ezután derült ki, hogy az elkövető nem más, mint Masanaga Kageyama, a Japán Labdarúgó Szövetség egyik magas rangú tisztviselője. A hatóságok szerint a férfit egy Párizsban megálló, Chile felé tartó repülőúton érték tetten, mikor épp az U20-as világbajnokságra utazott.

A bíróság 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre és 5000 eurós (közel 2 millió forintos) pénzbírságra ítélte.

Emellett tíz évre eltiltották a kiskorúakkal való munkától, és kitiltották Franciaországból. Kageyamát a francia nemzeti szexuális bűnözők nyilvántartásába is felvették. A férfi elismerte, hogy megnézte a képeket, és kijelentette, hogy szégyelli magát a történtek miatt. Korábban elismert futballedzőként és szakmai vezetőként dolgozott, most azonban karrierje végleg összeomlott.

