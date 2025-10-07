Kitört a botrány, gyermekpornót nézett a repülőgépen a Labdarúgó Szövetség tagja

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy nemzetközi járaton súlyos incidens történt, amely nagy felháborodást keltett a közvéleményben. A perverz utas viselkedését a légiutas-kísérők vették észre, amikor tiltott tartalmakat nézett a laptopján.
A személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, és a gép leszállása után a férfit letartóztatták. A perverz férfi később azzal védekezett, hogy a látott képeket mesterséges intelligencia készítette. A vizsgálat azonban egyértelműen megállapította, hogy a felvételek gyermekpornográfiát ábrázoltak írja a Daily Mail.

perverz, France, Clermont-Ferrand, 2025-06-03. Youporn homepage. Pornhub, Youporn and Redtube will block access to French users from June 4, 2025. Photograph by Adrien Fillon / Hans Lucas. France, 2025-06-03. La page d accueil de Youporn. Les sites pornographiques Pornhub, Youporn et Redtube vont bloquer l acces aux utilisateurs francais a partir de mercredi 4 juin 2025. Photographie par Adrien Fillon / Hans Lucas. (Photo by Adrien Fillon / Hans Lucas via AFP)
A perverz férfi gyerekpornót nézett a repülőn - Fotó: ADRIEN FILLON / Hans Lucas

A perverz elnök súlyos büntetésre számíthat

Csak ezután derült ki, hogy az elkövető nem más, mint Masanaga Kageyama, a Japán Labdarúgó Szövetség egyik magas rangú tisztviselője. A hatóságok szerint a férfit egy Párizsban megálló, Chile felé tartó repülőúton érték tetten, mikor épp az U20-as világbajnokságra utazott. 

A bíróság 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre és 5000 eurós (közel 2 millió forintos) pénzbírságra ítélte.

Emellett tíz évre eltiltották a kiskorúakkal való munkától, és kitiltották Franciaországból. Kageyamát a francia nemzeti szexuális bűnözők nyilvántartásába is felvették. A férfi elismerte, hogy megnézte a képeket, és kijelentette, hogy szégyelli magát a történtek miatt. Korábban elismert futballedzőként és szakmai vezetőként dolgozott, most azonban karrierje végleg összeomlott.

