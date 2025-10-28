Hírlevél

Sokkoló piranhatámadás: csecsemő lábujjába is beleharaptak a ragadozók

Sokkoló jelenetek játszódtak le Brazíliában, a népszerű Miriti Beachen, Manacapuru városában. A piranhatámadások során heten megsérültek, köztük egy hét hónapos baba, akinek a lábujjából egy darabot haraptak le a halak.
A piranhatámadások egész nap zajlottak a folyón, főként a mélyebb vízrészeken, ahol a ragadozó halak fészkelhettek. A tűzoltók ellátták a sérülteket, és arra figyelmeztették a strandolókat, hogy kerüljék a folyó mélyebb szakaszait – írja a Daily Mail

A piranhatámadások általában akkor fordulnak elő, ha a piranhák a fészküket védik – Fotó: Unsplash
A piranhatámadások általában akkor fordulnak elő, ha a piranhák a fészküket védik
Fotó: Unsplash

Lezárták a strandot a piranhatámadás után

Szakértők szerint a halak agresszív viselkedése a szaporodási időszakkal függ össze, ilyenkor a piranhák a part közelébe húzódnak, hogy megvédjék fészkeiket. A vízbe kerülő élelmiszer-maradékok is odavonzhatják őket. 

Egy X-en közzétett videón az látható, ahogy piranhák széttépnek egy nagy tonhalsteaket. 

Manacapuru városi tanácsa ideiglenesen lezárta a strandot, amíg a rajok el nem vonulnak.
Biológusok hangsúlyozzák: a piranhák általában nem támadnak ok nélkül, többnyire védekeznek, ha valaki véletlenül a fészkük közelébe úszik. Ez nem egyedi eset, tavaly is történt hasonló támadás Brazíliában, amikor nyolc ember sérült meg a Tarumã-Açu üdülőhelyen, sőt, olyan is előfordult, hogy egy halászt ettek meg a piranhák az Amazonason. 

 

 

