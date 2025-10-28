A piranhatámadások egész nap zajlottak a folyón, főként a mélyebb vízrészeken, ahol a ragadozó halak fészkelhettek. A tűzoltók ellátták a sérülteket, és arra figyelmeztették a strandolókat, hogy kerüljék a folyó mélyebb szakaszait – írja a Daily Mail.

A piranhatámadások általában akkor fordulnak elő, ha a piranhák a fészküket védik

Fotó: Unsplash

Lezárták a strandot a piranhatámadás után

Szakértők szerint a halak agresszív viselkedése a szaporodási időszakkal függ össze, ilyenkor a piranhák a part közelébe húzódnak, hogy megvédjék fészkeiket. A vízbe kerülő élelmiszer-maradékok is odavonzhatják őket.

Egy X-en közzétett videón az látható, ahogy piranhák széttépnek egy nagy tonhalsteaket.

Watch a pack of piranha make short work of a large tuna steak. 🍣 https://t.co/xojCcOf0GM pic.twitter.com/UV19Gtx6eH — Suzee Q (@SusieM414141) October 26, 2025

Manacapuru városi tanácsa ideiglenesen lezárta a strandot, amíg a rajok el nem vonulnak.

Biológusok hangsúlyozzák: a piranhák általában nem támadnak ok nélkül, többnyire védekeznek, ha valaki véletlenül a fészkük közelébe úszik. Ez nem egyedi eset, tavaly is történt hasonló támadás Brazíliában, amikor nyolc ember sérült meg a Tarumã-Açu üdülőhelyen, sőt, olyan is előfordult, hogy egy halászt ettek meg a piranhák az Amazonason.