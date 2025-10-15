Hírlevél

poggyász

Különleges világrekordot döntött meg egy japán repülőtér

A japán Kansai Nemzetközi Repülőtér világrekordot állított fel azzal, hogy 30 éve egyetlen utas csomagja sem tűnt el véglegesen. Évente több millió poggyászt kezelnek hibátlanul, és az elmúlt három évtizedben minden darab visszakerült a tulajdonosához.
poggyász

A titok a japán pontosságban rejlik: a csomagokat háromszor ellenőrzik, és azonnal cselekednek, ha bármi eltérést észlelnek. A poggyász-kezelés nemcsak biztonságos, hanem villámgyors is – a táskák legtöbbször 15 percen belül megérkeznek a futószalagra - írja a Daily Mail.

poggyász
2024-ben világszerte 33,4 millió poggyászt kezeltek rosszul a repülőtereken. (A kép illusztráció!)
Fotó: Pixabay

A poggyász, ami sosem téved el

A Kansai repülőtéren háromszoros címkeellenőrzést végeznek, hogy biztosítsák a megfelelő táska eljutását a megfelelő repülőgépre. A repülőtér személyzete még a nedves bőröndöket is letörli, és mindig a fogantyúval kifelé helyezi el őket a szalagon, hogy az utasok könnyebben felvehessék. A kényes tárgyakat, például hangszereket, kézben adják át az utasoknak. 

Kansai többször elnyerte a világ legjobb poggyászkezeléséért járó díjat, ezzel példát mutatva más repülőtereknek.

 A lenyűgöző teljesítmény mögött szigorú szabályok, fegyelmezett munka és technológiai precizitás áll. Egyetlen árnyoldala van csak ennek a sikertörténetnek: a mesterséges szigetre épült repülőtér lassan, de biztosan süllyed az óceánba.

Ezeken a repülőtereken tűnik el a legtöbb poggyász

Sajnos nem minden repülőtéren ugyanakkora az esély arra, hogy épségben visszakapjuk a csomagjainkat. A legtöbb eltűnt csomag a londoni Heathrow repülőtérhez és a párizsi Charles de Gaulle Repülőtérhez kötődik, de itt nem áll meg a sor, cikkünkből kiderül, mely repülőtereken érdemes még odafigyelni a csomagjainkra. 

 

