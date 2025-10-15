Különleges világrekordot döntött meg egy japán repülőtér

A titok a japán pontosságban rejlik: a csomagokat háromszor ellenőrzik, és azonnal cselekednek, ha bármi eltérést észlelnek. A poggyász-kezelés nemcsak biztonságos, hanem villámgyors is – a táskák legtöbbször 15 percen belül megérkeznek a futószalagra - írja a Daily Mail.

2024-ben világszerte 33,4 millió poggyászt kezeltek rosszul a repülőtereken. ( A kép illusztráció!)

Fotó: Pixabay

A poggyász, ami sosem téved el

A Kansai repülőtéren háromszoros címkeellenőrzést végeznek, hogy biztosítsák a megfelelő táska eljutását a megfelelő repülőgépre. A repülőtér személyzete még a nedves bőröndöket is letörli, és mindig a fogantyúval kifelé helyezi el őket a szalagon, hogy az utasok könnyebben felvehessék. A kényes tárgyakat, például hangszereket, kézben adják át az utasoknak.

Kansai többször elnyerte a világ legjobb poggyászkezeléséért járó díjat, ezzel példát mutatva más repülőtereknek.

A lenyűgöző teljesítmény mögött szigorú szabályok, fegyelmezett munka és technológiai precizitás áll. Egyetlen árnyoldala van csak ennek a sikertörténetnek: a mesterséges szigetre épült repülőtér lassan, de biztosan süllyed az óceánba.

Ezeken a repülőtereken tűnik el a legtöbb poggyász

