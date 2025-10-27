A Donyecki Népköztársaság vezetője, Denisz Pusilin szerint a város többsége már az orosz hadsereg irányítása alatt áll. Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Putyinnak, hogy a Központi Hadseregcsoport egységei teljesen bekerítették az ukrán erőket Pokrovszknál és környékén, köztük a 31. zászlóaljat.

Oroszország bejelentette a Pokrovszk körüli ukrán erők bekerítését – Hodarenok szerint komoly hadművelet

A katonai elemző, nyugalmazott ezredes, Mihail Hodarenok szerint azonban a bekerítés befejezéséig még sok a bizonytalanság. Szerinte a korai győzelmi jelentések veszélyesek, mert az ukrán csapatok továbbra sem tervezik a város feladását.

Hodarenok hangsúlyozza, hogy a klasszikus bekerítési hadműveletek során kulcsfontosságú a belső és külső frontok egyidejű kialakítása. A belső front a bekerített erők felszámolására szolgál, míg a külső front megakadályozza az esetleges ellentámadásokat.

Az ukrán háború során eddig alig volt példa teljes bekerítésre; leginkább Mariupol esetében láttunk hasonlót, de ott sem volt tökéletes a zárás. Hodarenok történelmi példákkal is figyelmeztet: 1944 nyarán a Baltikumba nyomuló szovjet egységek látszólag diadalmaskodtak, de a németek visszafoglalták a partvidéket, és a győzelmet idő előtt ünneplő jelentés tévesnek bizonyult – idézte a Gazeta.ru a szakértőt.

Pokrovszk körül a harcok folyamatosak, és a város védői továbbra sem adják fel a települést. A szakértők szerint a bekerítés tényleges sikerét csak a város teljes elfoglalása és az ukrán erők felszámolása után lehet majd hivatalosan kimondani.