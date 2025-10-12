A pornófüggőség nem játék: így torzítja el az agyat és a kapcsolatokat

Az internet világában szinte bármihez azonnal hozzáférhetünk – beleértve a felnőtt tartalmakat is. Míg ezek alkalmi fogyasztása önmagában nem feltétlenül jelent problémát, a rendszeres, kényszeres használat könnyen függőséghez vezethet. A pornófüggőség ma már több millió embert érint világszerte, és súlyos pszichés hatásai lehetnek - számol be a TEOL.

A pornófüggőség súlyos lelki és kapcsolati problémákat okozhat

Fotó: Unsplash

Hogyan alakul ki a pornófüggőség?

A függőség kialakulása az agy jutalmazó rendszeréhez köthető. A szakértők szerint hasonló folyamat zajlik le, mint a szerencsejáték-függőségnél: a dopamin – az örömhormon – felszabadulása újabb és újabb ingerkeresésre ösztönöz. Idővel az ember elveszíti a kontrollt, és akkor is fogyaszt pornográf tartalmat, ha már nem szeretné.

A pornófüggőség hatása a mindennapokra

A szexuálpszichológusok szerint a pornófüggőség torzítja az intimitásról alkotott képet. A filmekben látott viselkedés – a nők tárgyiasítása, a férfiak irreális teljesítménye – hamis elvárásokat teremt. Ez hosszú távon önértékelési problémákhoz, szorongáshoz és párkapcsolati konfliktusokhoz vezethet.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a pornófüggőség kezelhető. Az első lépés a felismerés és a tudatosság. Az önismeret fejlesztése, a pszichológiai támogatás, illetve a nyílt kommunikáció segíthet abban, hogy az érintettek visszataláljanak az egészséges, valós kapcsolatokhoz.