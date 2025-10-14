Nemzetközi szexpartit akart csinálni, de méretes botrány lett belőle

A szexi modell és felnőttfilmes Annie Knight ismét a figyelem középpontjába került. A pornósztár Bonnie Blue riválisaként is ismert, és ezúttal sem aprózta el: bikiniben jelent meg Bondi Beachen, hogy barátnőjével, Arabella Miával egy különös, „ENSZ-stílusú szexpartit” reklámozzon.

Annie Knight (j) és Arabella Mia (b) két legendás pornósztár – művészetük több kilóméternyi tekercset is magába foglalna A kép forrása: képkivágás Instagram/Annieknight

A pornósztár bikiniben hirdette a „nemzetközi szexmissziót”

Bondi Beach, Sydney legendás strandja, ritkán látott ekkora felhajtást. Annie Knight és Arabella Mia bikiniben vonultak végig a parton, kezükben szórólapokkal, amelyek egy hostelben szervezett szexpartit hirdettek.

A cél az volt, hogy különböző országokból érkező hátizsákos turistákat toborozzanak – mintha a vágyak ENSZ-találkozóját rendezték volna meg.

A két pornósztár mosolyogva osztotta a meghívókat, sőt, telefonszámot is megadtak azoknak, akik részt akartak venni a pikáns eseményen. A performansz percek alatt felrobbantotta az internetet: egyesek provokatív marketingfogásnak nevezték, mások szerint „ízléstelen mutatvány” volt egy családok által látogatott strandon.

Adult star Annie Knight and her friend have sparked controversy on an iconic Australian beach with a United Nations-styled sex stunt. https://t.co/CrmCH1Px7p pic.twitter.com/ZoukMOUi9w — Daily Star (@dailystar) October 14, 2025

Botrány, felháborodás és a felnőttfilmesek védelme

A közösségi oldalak lángba borultak. Egy Facebook-posztban a helyiek „undorítónak” nevezték a szexparti reklámozását, mondván, hogy ez rossz fényt vet Bondira és Ausztráliára. Többen követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki a történteket.

Annie Knight azonban higgadtan reagált: szerinte az egész csak jókedvű poén volt, nem pedig botránykeltés. Szerintük csupán mosolyt akartak csalni az emberek arcára, miközben falatnyi bikiniben flangálnak és egy szexpartira invitálják a gyanútlan nézelődőket.

Australian OnlyFans model Annie Knight reveals she is looking for love after sleeping with 600 men in 2024.



“I’m looking for someone loyal, nonjudgmental, accepting of my job, someone who makes me laugh. Looks aren’t as important but obviously I need to be physically attracted… pic.twitter.com/viY56pyttn — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) February 19, 2025

Több mint ezer férfival feküdt le 12 óra alatt a pornósztár!

A pornósztár és barátnője elmondása szerint rengeteg üzenetet kaptak érdeklődőktől, akik szerettek volna csatlakozni a hirdetett eseményhez. Az ENSZ-hasonlat pedig – vallják – csupán arra utalt, hogy különböző nemzetiségű embereket akartak összehozni egy közös élményre.

A rendkívüli eseményekre a Daily Star hívta fel a figyelmünket.