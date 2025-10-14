Nemzetközi szexpartit akart csinálni, de méretes botrány lett belőle

A szexi modell és felnőttfilmes Annie Knight ismét a figyelem középpontjába került. A pornósztár Bonnie Blue riválisaként is ismert, és ezúttal sem aprózta el: bikiniben jelent meg Bondi Beachen, hogy barátnőjével, Arabella Miával egy különös, „ENSZ-stílusú szexpartit” reklámozzon.
A pornósztár bikiniben hirdette a „nemzetközi szexmissziót”
Bondi Beach, Sydney legendás strandja, ritkán látott ekkora felhajtást. Annie Knight és Arabella Mia bikiniben vonultak végig a parton, kezükben szórólapokkal, amelyek egy hostelben szervezett szexpartit hirdettek.
A cél az volt, hogy különböző országokból érkező hátizsákos turistákat toborozzanak – mintha a vágyak ENSZ-találkozóját rendezték volna meg.
A két pornósztár mosolyogva osztotta a meghívókat, sőt, telefonszámot is megadtak azoknak, akik részt akartak venni a pikáns eseményen. A performansz percek alatt felrobbantotta az internetet: egyesek provokatív marketingfogásnak nevezték, mások szerint „ízléstelen mutatvány” volt egy családok által látogatott strandon.
Botrány, felháborodás és a felnőttfilmesek védelme
A közösségi oldalak lángba borultak. Egy Facebook-posztban a helyiek „undorítónak” nevezték a szexparti reklámozását, mondván, hogy ez rossz fényt vet Bondira és Ausztráliára. Többen követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki a történteket.
Annie Knight azonban higgadtan reagált: szerinte az egész csak jókedvű poén volt, nem pedig botránykeltés. Szerintük csupán mosolyt akartak csalni az emberek arcára, miközben falatnyi bikiniben flangálnak és egy szexpartira invitálják a gyanútlan nézelődőket.
Több mint ezer férfival feküdt le 12 óra alatt a pornósztár!
A pornósztár és barátnője elmondása szerint rengeteg üzenetet kaptak érdeklődőktől, akik szerettek volna csatlakozni a hirdetett eseményhez. Az ENSZ-hasonlat pedig – vallják – csupán arra utalt, hogy különböző nemzetiségű embereket akartak összehozni egy közös élményre.
A rendkívüli eseményekre a Daily Star hívta fel a figyelmünket.