A titkos póz, amitől a szex élvezetesebb és vadabb lesz, mint valaha

El sem képzelné, melyik az a póz, ami az egyik legélvezetesebbé teheti a szexuális együttlétet. Ez a póz különösen mély behatolást biztosít, ami sokak számára intenzív és felejthetetlen élményt ad. Most eláruljuk azt is, hogyan tökéletesítheti.
Az előjáték után sok pár vágyik arra, hogy testük összeolvadjon egy olyan helyzetben, amely egyszerre intim és vadító. A híd póz erre kínál tökéletes lehetőséget: a befeszített csípő és a mély, lüktető mozdulatoknak teszik felejthetetlenné az élményt írja a Men's Health lap, mely két szakértőt kérdezett meg arról, hogy lehet még ennél is tökéletesebbé tenni ezzel a pózzal a szexet.

A póz, amely feltárja a legmélyebb gyönyört

Ebben a testhelyzetben a két fél együtt tartja az egyensúlyt, így minden tolás és minden rezdülés közösen megélt élvezetté válik. A mély behatolás különösen felerősíti az érzést, amit a szorosabb testkontaktus és a forró szemkontaktus csak még tovább fokoz. Közben a kezek szabadon kalandozhatnak: 

simogatás, csikló- vagy pénisz-stimuláció, vagy akár egy kis játékszer bevonása tovább emeli a gyönyört. 

A híd póz ráadásul kiválóan alkalmas az anális örömökre is, főleg ha párnával vagy szexpárnával segítjük a tökéletes szöget. Igaz, mindkét fél izmait igénybe veszi, így hamar kimerítő lehet, de ez csak még izgalmasabbá teszi a szünetek közötti vágyteli újrakezdést. Ha a tartás túl nehéznek bizonyul, egy puha alátámasztás vagy a keresztezett lábú változat hozhat könnyedebb, de ugyanolyan élvezetes megoldást. 

A lényeg, hogy a partnerek megtalálják a saját közös ritmusukat, amelyben a vágy és az erő tökéletes harmóniába kerül. Így válik a híd póz egy olyan felejthetetlen élménnyé, ahol a testek nemcsak összeérnek, hanem szinte lángra lobbannak egymás ölelésében.

Ha a híd póz nem jönne be van még a tarsolyunkban, az Origo nemrég összegyűjtötte a legjobb szexpózokat, amiket a párok imádnak:

Misszionárius – klasszikus, intim póz, ami erősíti a szemkontaktust és a kötődést.

Lovaglás – a felül lévő fél irányíthatja a tempót és a mélységet, így könnyebb az orgazmus elérése.

Kutyapóz – hátulról történő behatolás, ami mélyebb és intenzívebb élményt nyújt.

Kanalazás – kényelmes és gyengéd oldalfekvés, ideális romantikus, lassabb együttlétekhez.

Szemtől szemben lovaglás – a felül lévő fél élvezi az uralmat, miközben a szemkontaktus fokozza az intimitást.

 

