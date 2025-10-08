Ilyen kényelmet még senki sem tapasztalt repülőn, jönnek a koporsóülések

A prémium turistaosztály új korszakát nyitja meg a Thai Airways, amely október 26-tól vezeti be a Premium Economy Plus névre keresztelt szolgáltatását. Az utasok Bangkokból induló járatokon – többek között Chennai, Dakka, Haidarábád, Jakarta és Katmandu irányába – próbálhatják ki az új, lefektethető bőrüléseket. A társaság közleménye szerint az új kabinrész „nagy bőrülésekkel, bőséges lábtérrel és exkluzív szolgáltatásokkal” várja az utazókat. A székek egy gombnyomással ággyá alakíthatók, így az utasok teljes kényelemben pihenhetnek az út során - számol be a Daily Mail.
A Thai Airways azokat az Airbus A330-300-as repülőgépeket vásárolta meg, amelyeket korábban a Virgin Atlantic használt.
Ezeken a gépeken ugyanaz a 31 darab, halszálka elrendezésű ülés található, amelyet most a prémium turistaosztály részére alakítottak át.
Bár a közösségi médiában megoszlottak a vélemények – egyesek szerint a régi Virgin Atlantic „koporsóülések” nem túl kényelmesek –, sokan örülnek, hogy olcsóbban élvezhetik az üzleti osztályhoz hasonló kényelmet.
A Thai Airways célja, hogy a prémium turistaosztály utasai is élvezhessék azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyek eddig csak a Business Class privilégiumai voltak. A Premium Economy Plus bevezetése forradalmi újításnak számít az iparágban, és könnyen lehet, hogy más légitársaságok is követik majd a példát.
Szökevény macska foglalta el az első osztályt a repülőn – videó. Részletek az Origo oldalán.