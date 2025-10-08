Ilyen kényelmet még senki sem tapasztalt repülőn, jönnek a koporsóülések

A prémium turistaosztály új korszakát nyitja meg a Thai Airways, amely október 26-tól vezeti be a Premium Economy Plus névre keresztelt szolgáltatását. Az utasok Bangkokból induló járatokon – többek között Chennai, Dakka, Haidarábád, Jakarta és Katmandu irányába – próbálhatják ki az új, lefektethető bőrüléseket. A társaság közleménye szerint az új kabinrész „nagy bőrülésekkel, bőséges lábtérrel és exkluzív szolgáltatásokkal” várja az utazókat. A székek egy gombnyomással ággyá alakíthatók, így az utasok teljes kényelemben pihenhetnek az út során - számol be a Daily Mail.

A Thai Airways újítása forradalmasíthatja a prémium turistaosztályt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Prémium turistaosztály újragondolva

A Thai Airways azokat az Airbus A330-300-as repülőgépeket vásárolta meg, amelyeket korábban a Virgin Atlantic használt.

Ezeken a gépeken ugyanaz a 31 darab, halszálka elrendezésű ülés található, amelyet most a prémium turistaosztály részére alakítottak át.

Bár a közösségi médiában megoszlottak a vélemények – egyesek szerint a régi Virgin Atlantic „koporsóülések” nem túl kényelmesek –, sokan örülnek, hogy olcsóbban élvezhetik az üzleti osztályhoz hasonló kényelmet.

Thai Airways announces Premium Economy Plus.



The new Premium Economy Plus will be available starting October 26th from Bangkok to Chennai, Dhaka, Hyderabad, Jakarta, Kathmandu.https://t.co/obPagDVj0e pic.twitter.com/GBFGbIciFn — Aeronews (@AeronewsGlobal) October 7, 2025

A Thai Airways célja, hogy a prémium turistaosztály utasai is élvezhessék azokat a kényelmi szolgáltatásokat, amelyek eddig csak a Business Class privilégiumai voltak. A Premium Economy Plus bevezetése forradalmi újításnak számít az iparágban, és könnyen lehet, hogy más légitársaságok is követik majd a példát.