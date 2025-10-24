Profi birkózót akart kirabolni, sosem találja ki, mi történt – videó

Balul sült el egy órarablás Hollywoodban. A fegyveres tolvaj kiugrott az autójából, és az utcán rontott rá egy járókelőre, kitől a Rolex óráját követelte. Csakhogy a gyalogos egy már visszavonult profi birkózó volt, aki nem adta magát könnyen – írja a New York Post.

Egykori profi birkózót akart kirabolni egyy tolvaj Hollywoodban, csúnyán pórul járt

A férfi egyetlen mozdulattal a földre terítette a tolvajt, és a fegyverét is sikerült kicsavarni a kezéből.

„Sikerült lefegyvereznem, és földre szorítottam” – mondta a névtelenséget kérő ex-sportoló.

Az egykori profi birkózó a földre gyűrte a tolvajt

A férfi a hatóságok kiérkezéséig játszi könnyedséggel a földön tartotta a tolvajt, akit fegyveres lopási kísérlet gyanújával őrizetbe vettek.