Profi birkózót akart kirabolni, sosem találja ki, mi történt – videó

Az autójából kiugorva akart rabolni egy férfi Hollywood kertvárosában. A tolvaj azonban tudtán kívül egy már visszavonult profi birkózóba kötött bele – amit hamar meg is bánt.
Balul sült el egy órarablás Hollywoodban. A fegyveres tolvaj kiugrott az autójából, és az utcán rontott rá egy járókelőre, kitől a Rolex óráját követelte. Csakhogy a gyalogos egy már visszavonult profi birkózó volt, aki nem adta magát könnyen – írja a New York Post. 

Egykori profi birkózót akart kirabolni egyy tolvaj Hollywoodban, csúnyán pórul járt
A férfi egyetlen mozdulattal a földre terítette a tolvajt, és a fegyverét is sikerült kicsavarni a kezéből. 

„Sikerült lefegyvereznem, és földre szorítottam” – mondta a névtelenséget kérő ex-sportoló. 

Az egykori profi birkózó a földre gyűrte a tolvajt

A férfi a hatóságok kiérkezéséig játszi könnyedséggel a földön tartotta a tolvajt, akit fegyveres lopási kísérlet gyanújával őrizetbe vettek. 

 

