Profi birkózót akart kirabolni, sosem találja ki, mi történt – videó

Az autójából kiugorva akart rabolni egy férfi Hollywood kertvárosában. A tolvaj azonban tudtán kívül egy már visszavonult profi birkózóba kötött bele – amit hamar meg is bánt.
Balul sült el egy órarablás Hollywoodban. A fegyveres tolvaj kiugrott az autójából, és az utcán rontott rá egy járókelőre, kitől a Rolex óráját követelte. Csakhogy a gyalogos egy már visszavonult profi birkózó volt, aki nem adta magát könnyen – írja a New York Post.
A férfi egyetlen mozdulattal a földre terítette a tolvajt, és a fegyverét is sikerült kicsavarni a kezéből.
„Sikerült lefegyvereznem, és földre szorítottam” – mondta a névtelenséget kérő ex-sportoló.
Az egykori profi birkózó a földre gyűrte a tolvajt
A férfi a hatóságok kiérkezéséig játszi könnyedséggel a földön tartotta a tolvajt, akit fegyveres lopási kísérlet gyanújával őrizetbe vettek.
