Megtalálták a kulcsot a prosztatarák legyőzéséhez — az új terápia már működik!

A prosztatarák a férfiakat leggyakrabban érintő daganattípus, és különösen veszélyessé válik, ha áttétet képez vagy már nem reagál a hormonkezelésre. Most azonban a tudósok áttörést értek el: egy három gyógyszerből álló kombináció — niraparib, abirateron és prednizon — képes jelentősen lassítani a betegség előrehaladását – írja a focus.

A tudósok áttörést értek el a prosztatarák elleni küzdelemben — az új kombinált terápia a genetikai mutációval érintett férfiaknál különösen hatékonynak bizonyult Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

A kutatásban 696 férfi vett részt, akiknél már áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak, és mindannyian hordozói voltak a DNS-javításért felelős úgynevezett HRR-gének hibáinak (például BRCA1 vagy BRCA2). Az eredmények szerint a kombinált terápia 37 százalékkal csökkentette a betegség romlásának kockázatát, míg a genetikai mutációval élők körében ez az arány 48 százalékra nőtt.

Hogyan működik az új prosztatarák-kezelés?

A niraparib a PARP-gátlók közé tartozik, amelyek megakadályozzák a daganatsejtek DNS-javító folyamatait. Ha a BRCA gének hibásak, a rákos sejtek képtelenek kijavítani a saját károsodásukat — így a sejtek elpusztulnak. Az abirateron ezzel párhuzamosan megvonja a tumor hormonális utánpótlását, tehát a két hatás egyszerre támadja a prosztatarákot.

Ez a kettős mechanizmus teszi a terápiát különösen hatékonnyá, főként azoknál a férfiaknál, akiknél genetikai okok miatt alakult ki az agresszív daganat.

Genetikai tesztelés: kulcs a hatékony kezeléshez

A kutatók szerint az eredmények rávilágítanak arra, mennyire fontos a genetikai vizsgálat már a diagnózis pillanatában. A prosztatarákos betegek körülbelül egynegyedénél ugyanis kimutathatók a BRCA- vagy HRR-mutációk — náluk a kombinált terápia sokkal eredményesebb lehet, mint a hagyományos kezelés.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy a jövőben minden előrehaladott prosztatarákos páciens esetében történjen genetikai szűrés, így elkerülhetők az eredménytelen kezelések és időben elindítható a célzott terápia.

Mellékhatások és kilátások

A kombinált gyógyszeres kezelés — mint minden onkológiai terápia — mellékhatásokkal járhat, leggyakrabban vérszegénységgel és magas vérnyomással. Ennek ellenére a kutatók szerint a betegek túlnyomó többsége jól tolerálta a kezelést, és a prosztatarák előrehaladása látványosan lelassult.