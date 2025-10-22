Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij lebukott: hazudik, mint a vízfolyás

pszichopata

Pszichopata partner? Az érintéséből kiderülhet az igazság

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint az érintés mögött nem mindig szeretet vagy törődés áll. A pszichopata személyiségvonásokkal rendelkező emberek gyakran használják a fizikai közelséget manipulációra és hatalomgyakorlásra. A szakértők szerint az ölelés, a kézfogás vagy a vállsimítás is lehet rejtett eszköz a kontroll megszerzésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pszichopatapárkapcsolatölelés

Egy New York-i kutatás rámutatott: nem minden érintés jóindulatú. Azok az emberek, akikre pszichopata vagy más sötét személyiségvonások – például nárcizmus vagy machiavellizmus – jellemzőek, gyakran használják a fizikai érintést arra, hogy manipulálják vagy irányítsák partnerüket.

ölelés, párkapcsolat, pszichopata
A pszichopata partner az érintést is a hatalom eszközeként használhatja (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Pszichopata jelek a szerelemben

A Binghamton Egyetem pszichológusa, Richard Mattson szerint az érintés „megnövelheti a birtoklás érzését” és „alárendeltséget válthat ki” a másik félből. Vagyis ha a párod egy veszekedés közben átölel, az nem mindig megnyugtatás – lehet, hogy épp hatalmat akar gyakorolni feletted.

  • A tanulmány szerint a pszichopata vonásokkal rendelkező férfiak és nők eltérő módon használják az érintést.
  • A férfiak gyakran „kényszerítő érintéssel” próbálnak megnyugvást vagy megerősítést keresni, például féltékenység esetén.
  • A nők inkább az érintést használják az irányítás és a hatalom fenntartására, miközben maguk kevésbé szeretik, ha hozzájuk érnek.

A kutatás 500, romantikus kapcsolatban élő egyetemistát vizsgált, és mindkét nemnél kimutatta az érintés manipulációs jellegét.

Árulkodó jelek, hogy a párja fejben már szakított is.

A sötét személyiségvonásokkal élők kapcsolataiban gyakoribbak a viták, a bizalmatlanság és a bántalmazás. Ezért a kutatók szerint fontos figyelni arra, mikor tűnik természetellenesnek vagy kényszerítettnek az érintés.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák: az érintés önmagában nem rossz, de ha hatalmi eszközzé válik, az a kapcsolat egyik legárulkodóbb figyelmeztető jele lehet – számol be a Daily Mail.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!