Pszichopata partner? Az érintéséből kiderülhet az igazság

Egy New York-i kutatás rámutatott: nem minden érintés jóindulatú. Azok az emberek, akikre pszichopata vagy más sötét személyiségvonások – például nárcizmus vagy machiavellizmus – jellemzőek, gyakran használják a fizikai érintést arra, hogy manipulálják vagy irányítsák partnerüket.

A pszichopata partner az érintést is a hatalom eszközeként használhatja (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Pszichopata jelek a szerelemben

A Binghamton Egyetem pszichológusa, Richard Mattson szerint az érintés „megnövelheti a birtoklás érzését” és „alárendeltséget válthat ki” a másik félből. Vagyis ha a párod egy veszekedés közben átölel, az nem mindig megnyugtatás – lehet, hogy épp hatalmat akar gyakorolni feletted.

A tanulmány szerint a pszichopata vonásokkal rendelkező férfiak és nők eltérő módon használják az érintést.

A férfiak gyakran „kényszerítő érintéssel” próbálnak megnyugvást vagy megerősítést keresni, például féltékenység esetén.

A nők inkább az érintést használják az irányítás és a hatalom fenntartására, miközben maguk kevésbé szeretik, ha hozzájuk érnek.

A kutatás 500, romantikus kapcsolatban élő egyetemistát vizsgált, és mindkét nemnél kimutatta az érintés manipulációs jellegét.

A sötét személyiségvonásokkal élők kapcsolataiban gyakoribbak a viták, a bizalmatlanság és a bántalmazás. Ezért a kutatók szerint fontos figyelni arra, mikor tűnik természetellenesnek vagy kényszerítettnek az érintés.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák: az érintés önmagában nem rossz, de ha hatalmi eszközzé válik, az a kapcsolat egyik legárulkodóbb figyelmeztető jele lehet – számol be a Daily Mail.