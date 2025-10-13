Hírlevél

Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

Madagaszkár

Teljes pánik és sok halott: puccs tört ki a 30 milliós országban

18 perce
Hétfő délelőttre feszült patthelyzet alakult ki Madagaszkáron: a hétvégén katonák csatlakoztak a tüntetőkhöz, a hadsereg egyik kulcsfontosságú egysége pedig bejelentette, hogy átvette az irányítást az ország fegyveres erői felett. Az elnök, Andry Rajoelina sorsa bizonytalan, beszédét ma estére ígérte.
MadagaszkárCAPSAThadsereg

Hétfőre a helyzet látszólag megnyugodott Madagaszkár fővárosában, Antananarivóban, miután a hétvégén drámai események zajlottak: a CAPSAT nevű katonai egység közölte, hogy átvette a teljes katonai vezetést, miközben a tüntetők elfoglalták a történelmi Május 13. teret, a korábbi felkelések jelképét - írja a BBC.

A CAPSAT, amely már a 2009-es politikai válságban is kulcsszerepet játszott, szombaton jelentette be, hogy a hadsereg, a légierő és a haditengerészet fölött is átvette az irányítást. A közlemény után a fővárosban a tüntetők és a katonák együtt ünnepeltek, miközben Rajoelina elnök eltűnt a nyilvánosság elől.

Az elnöki hivatal szerint „törvénytelen és erőszakos hatalomátvétel kísérlete zajlik”, Rajoelina pedig felszólította a fegyveres erőket, hogy védjék meg „az alkotmányos rendet és a nemzeti szuverenitást”. Hétfő estére ígért beszédet, de egyelőre nem tudni, hol tartózkodik.

A tiltakozások szeptember 25-én kezdődtek az állandó víz- és áramkimaradások miatt, de gyorsan országos tiltakozási hullámmá nőtték ki magukat. A fiatalokból szerveződő Gen Z Mada mozgalom a korrupció, a munkanélküliség és a drágulás ellen tiltakozik, és közösségi médián keresztül mozgósítja a tömegeket. A hétvégén a tüntetők elérték a főváros szívében fekvő Május 13. teret, amit a résztvevők „a demokrácia terének” neveznek.

„Végre visszafoglaltuk a Demokrácia terét. Nem állunk meg, amíg Rajoelina le nem mond” – mondta a BBC-nek egy tüntető.

A tüntetések során legalább 22 civil meghalt, de az elnök szerinte „mindannyian fosztogatók voltak”. A CAPSAT katonái közben elhagyták a laktanyát, és a tüntetők mellé álltak, ami gyakorlatilag a hatalmi egyensúly felborulását jelentette.

Vasárnap fegyveres összecsapások törtek ki: a CAPSAT táboránál lövöldözésről számoltak be, egyik katonájuk életét vesztette.

A puccsisták új vezérkari főnököt is kineveztek – Demosthene Pikulas tábornokot –, akinek kinevezését a védelmi miniszter is jóváhagyta. A fejlemények nyomán az Air France felfüggesztette járatait Antananarivóba legalább keddig.

Az Afrikai Unió és az ENSZ egyaránt aggodalmát fejezte ki a történések miatt, és párbeszédre szólította fel a feleket.

Madagaszkár függetlensége óta több katonai puccsot és felkelést élt át. Bár az ország gazdag természeti erőforrásokban, a lakosság 75 százaléka mélyszegénységben él, és az áramhoz való hozzáférés mindössze a lakosság harmadát érinti.

 

