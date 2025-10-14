Az FSZB közlése szerint az ügy fő gyanúsítottja Mihail Hodorkovszkij, akit a moszkvai Igazságügyi Minisztérium már korábban „külföldi ügynökként” nyilvántartásba vett. A hatóságok szerint ő volt az egyik kezdeményezője az úgynevezett „Oroszország Antiháborús Bizottsága” nevű szervezet létrehozásának, amelyet Oroszországban nemkívánatos szervezetként minősítettek.

Puccskísérlet Oroszországban! Putyin drámai választ adott Mihail Hodorkovszkij lépésére Forrás: Emin Dzhafarov / Kommersant

A testület a „különleges katonai művelet” megkezdése után jött létre, és az orosz biztonsági szervek szerint célja a hatalom megdöntése volt.

A nyomozás eddig több mint tíz személyt érint, köztük számos ismert orosz közéleti szereplőt és üzletembert. A vádlottak között van Mihail Kaszjanov volt miniszterelnök, Marat Gelman galériatulajdonos, Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki politikus, Szergej Aleksasenko, az Orosz Központi Bank korábbi alelnöke, Dmitrij Gudkov volt parlamenti képviselő, Szergej Gurijev közgazdász, valamint Borisz Zimin és Jevgenyij Csicsvarkin üzletemberek. A listán szerepel továbbá Garri Kaszparov volt sakkvilágbajnok, Jekatyerina Sulman politológus és Artur Szmoljaninov színész is – többen közülük az orosz pénzügyi hatóságok „terrorista és szélsőséges” listáján is megtalálhatók.

A biztonsági szolgálat szerint az „Antiháborús Bizottság” alapszabályában egyértelműen megfogalmazták a céljukat: „a jelenlegi orosz kormány hatalomból való eltávolítása legkésőbb 2023 áprilisáig.” A szervezet tagjai Nyugat-Európában nyíltan „az orosz hatalom alternatívájaként” mutatták be magukat. Hodorkovszkij egy korábbi beszédében arról beszélt, hogy „az orosz katonai gépezetet csak erővel lehet megállítani”, a diplomácia és a szankciók szerinte hatástalanok.

Az FSZB közleménye szerint a vádlottak nemcsak erőszakos hatalomátvételre készültek, hanem anyagi támogatást is nyújtottak ukrán nacionalista fegyveres alakulatoknak, amelyeket Oroszországban terrorszervezetként tartanak számon. Emellett zsoldosokat is toboroztak, akiket később Moszkvában és más orosz városokban vetettek volna be.

A hatóságok a büntető törvénykönyv több cikkét is alkalmazzák az ügyben: az „erőszakos hatalomátvétel” akár húsz év börtönnel sújtható, a „terrorizmus szervezése” pedig életfogytiglani szabadságvesztéssel. A „terrorista szervezetben való részvétel” legfeljebb tizenöt évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.