Pusztító tűz égette le a luxusotthont, a mentők kajakokkal tudtak csak közelíteni – videó

Hatalmas tűzvész égette porig egy bírónő és egy volt szenátor otthonát az Egyesült Államokban. A pusztító tűzben többen megsérültek, egy embert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
Pusztító tűz semmisítette meg egy dél-karolinai bírónő, Diane Goodstein, és férje, Arnold Goodstein – politikus, korábbi szenátor – tengerparti otthonát – tájékoztat a New York Post. 

A lángok pillanatok alatt csaptak fel a hatalmas házban, Arnold Goodstein az első emeletről ugrott le a tűzvész elől, az épület másik szárnyában tartózkodó két embert a szomszédok menekítették ki a kiérkező mentők segítségével. 

A helyszín nehéz megközelíthetősége miatt a mentőcsapat kajakokkal jutott el a házig. 

Többen megsérültek a pusztító tűzben

Egy sérültet mentőhelikopterrel, a másik két sebesültet mentőautóval szállították kórházba. Sajtóinformációk szerint Arnold Goodstein több csontja is eltört a hajmeresztő ugrás miatt, de további részleteket nem tudni. 

A pusztító tűz idején Diane Goodstein a parton sétáltatta kutyáit, ő nem sebesült meg. 

A tűzvész körülményeit vizsgálják, a nyomozók kizárták azt, hogy gyújtogatás történt volna. 

„Jelenleg nincs bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy a tüzet szándékosan okozták volna” – erősítette meg Mark Keel, a Dél-Karolinai Állami Nyomozó Hivatal vezetője. 

 

