Putyin meglepő titkokat árult el az azeri repülőgép-szerencsétlenség kapcsán

„A két rakéta, amelyet az orosz légvédelmi rendszer indított, nem találta el közvetlenül az AZAL gépét, hanem néhány méterre robbant fel tőle” – idézi a TASZSZ Putyin szavait.

Putyin megszólalt az AZAL gépe kapcsán. Fotó: MEIRAMGUL KUSSAINOVA / ANADOLU

Putyin részleteket árult el

Az orosz elnök hozzátette, hogy az AZAL repülőgép szerencsétlenségének okai között szerepel az is, hogy a légtérben ukrán drón tartózkodott.

Oroszország elnöke elmondta azt is, hogy az AZAL repülőgép balesetének okáról csak 2025. október 7-én értesítették, amikor találkozott az azerbajdzsáni elnökkel, Ilham Alijevvel – jelentette a TASZSZ.

Kijelentette, hogy időre van szükség az AZAL repülőgép-szerencsétlenség helyzetének végleges megoldásához.

Mint ismert: 2024. december 25-én lezuhant egy azerbajdzsáni utasszállító repülőgép 67 emberrel a fedélzetén a kazahsztáni Aktau város közelében szerdán, az értesülések szerint a balesetnek 32 túlélője volt, de a hatósági közlések több alkalommal változtak. Több mint 30 ember biztosan meghalt. Katonai szakértők azt valószínűsítették, hogy egy ukrán drón vagy orosz légvédelmi rakéta okozhatta a légi katasztrófát.