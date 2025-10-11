Hírlevél

Rendkívüli

Vlagyimir Putyin rendkívüli bejelentést tett, az egész világ erre figyelt

59 perce
Vlagyimir Putyin hosszú sajtótájékoztatót tartott Dusanbéban, a FÁK-csúcstalálkozó után. Az orosz elnök az anchorage-i találkozó következményeiről, Donald Trumpról, a közel-keleti válságról és egy új szuperfegyverről beszélt – közben pedig egy eddig ismeretlen részletet is elárult saját múltjáról.
Vlagyimir PutyinOroszországtomahawkDonald Trump

A Kommerszant tudósítása szerint a sajtókonferencia a dokumentumok aláírása után zajlott le, bár Putyin programját még az utolsó pillanatban is átírta a kazah elnökkel, Kaszim-Zsomart Tokajevvel folytatott megbeszélés. A késés közben a tádzsik vendéglátók plovval (hagyományos rizses hússal) próbálták enyhíteni a feszültséget – nem sok sikerrel.

Putyin ezúttal szokatlanul közvetlen és személyes hangot ütött meg. Elárulta például, hogy fiatal joghallgatóként a leningrádi közlekedési ügyészségen volt gyakornok – ez akkor került elő, amikor a bakui repülőgép-baleset vizsgálatáról kérdezték.

Fotó: Vjacseszlav Prokofjev / AFP

„Anchorage még nem merült ki”

A sajtótájékoztatón egy újságíró arra emlékeztette Putyint, hogy egyik helyettese korábban azt mondta: az Anchorage-ban (ahol legutóbb Putyin és Trump tárgyalt) elért megállapodások „kimerítették a lehetőségeiket”. Az orosz elnök azonban ezt cáfolta:

„Nem, ezek a megállapodások még nem merültek ki. Továbbra is érvényben vannak, és mindkét félnek van még feladata. A békés megoldás érdekében dolgozunk.”

Putyin szerint a tárgyalások sok részletét nem hozták nyilvánosságra, de a folyamat „él és folytatódik”.

„Trump sokat tett a békéért – Obama nem tett semmit”

A beszélgetés egyik legérdekesebb pontja Donald Trump Nobel-békedíjjal kapcsolatos kérdése volt. Putyin szerint a döntés, hogy Trump nem kapta meg az elismerést, „nem az ő dolga”, de az amerikai elnök „sokat tesz a hosszú évek óta húzódó válságok rendezéséért”.

„Vannak, akik békedíjat kaptak anélkül, hogy bármit is tettek volna a békéért. Obama például semmit nem csinált – mégis megkapta. Ez rontotta a díj tekintélyét” – fogalmazott az orosz elnök.

Putyin szerint Trump ezzel szemben valóban dolgozik a nemzetközi válságok rendezésén, és „őszintén törekszik a békére, többek között Ukrajnában és a Közel-Keleten”.

„Kijev csak villog, mi meg erősítjük a légvédelmet”

Putyin reagált arra is, hogy Volodimir Zelenszkij a hírek szerint Tomahawk-rakétákkal fenyegette meg Oroszországot.

„Ez csak üres hencegés. Mi pedig tovább erősítjük Oroszország légvédelmét” – mondta röviden. Az elnök ezután egy félmondattal elárulta, hogy Oroszország hamarosan új, korábban bejelentett „rendkívül fejlett fegyverrendszert” mutathat be. „A fejlesztések jól haladnak, a tesztek sikeresek. Hamarosan bejelentjük” – mondta, utalva arra, hogy az orosz nukleáris arzenál „modernizáltsága minden más államot megelőz”.

A beszélgetés végén Putyin egy személyes történetet is megosztott: születésnapjára két, golyó által megkarcolt katonai ikont kapott ajándékba.

„A katonák életét megmentették ezek az ikonok. Hálás vagyok nekik, és imádkozom, hogy Isten továbbra is megvédje őket.”

 

