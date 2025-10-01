Világmegrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

A beszédet moszkvai idő szerint délután 4 óra után tartja meg Vlagyimir Putyin.

Új világrend a középpontban

Peszkov elmondta, hogy az elnök mondandója szorosan illeszkedik az idei konferencia fő témájához, amely így szól: „Egy policentrikus világ – használati útmutató.”

Pontosan erről folyik majd a vita. Arról, hogy ez az új rendszer hová vezet, miben rosszabb vagy jobb, hogyan kell együtt élni vele, és hogyan lehet alkalmazkodni hozzá” – fejtette ki a Kreml szóvivője.

Nemzetközi figyelem Szocsira irányul

Az idei, immár 22. alkalommal megrendezett Valdaj-találkozót szeptember 29. és október 2. között tartják Szocsiban. A rendezvény évek óta a világ egyik legfontosabb fórumaként szolgál, ahol politikai vezetők, diplomaták és szakértők vitatják meg a globális folyamatokat.

Korábban az Origo is készített interjút Fjodor Lukjanovval, a Valdaj Vitaklub tudományos igazgatójával, a Russia in Global Affairs főszerkesztőjével. Az interjúban Lukjanov kitért a béketárgyalások kilátásaira, az amerikai–kínai kapcsolatok alakulására, valamint szóba került az európai integráció jövője és Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdése is.