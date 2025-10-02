Putyin beszéde alatt támadták meg az ukránok Oroszországot

Ukrajna újabb drónoffenzívát indított Oroszország ellen, miközben Vlagyimir Putyin a Valdaj Klub 22. éves plenáris ülésén tartotta beszédét. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 11 ukrán drónt semmisített meg a Fekete-tenger felett – írta a Lenta.

A minisztérium közlése szerint a támadás 18 és 20 óra között zajlott, további részleteket nem adtak meg. Korábban Belgorod régióban is dróntámadások értek településeket a Shebekinszki körzetben, valamint Dolgoje, Boriszovka és Berezovka falvakat.

A 22. Valdaj Találkozó szeptember 29. és október 2. között zajlik Szocsiban, több mint 140 résztvevővel 42 országból. Az esemény mottója: „Policentrikus világ: használati útmutató”. Putyin beszédében a multipoláris világ kialakulásáról, a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos politikájáról és a nemzetközi konfliktusok kezeléséről is beszélt; erről részletesebben ITT olvashat.