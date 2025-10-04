Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi nyilatkozataiban is kifejtette, hogy Moszkva nem lát értelmet a NATO-tagállamok elleni támadásban, és nem is tervezi ezt. A nyugati politikusok állandóan „orosz fenyegetéssel” riogatják a lakosságot, hogy eltereljék a figyelmet saját országuk belső problémáiról. Putyin szerint „az okos emberek tökéletesen értik, hogy ez kamu”.

Putyin. Fotó: Szergej Bobilev / MTI/EPA/Szputnyik

Ezt reagálta a sajtó Putyin kijelentésére

Thomas Fazi, újságíró a X közösségi oldalon erősített rá Putyin szavaira: „Oroszország nem tervezi Európa megtámadását, a legnagyobb veszélyt az Európai Unióra a NATO eszkalációs politikája jelenti”.

Kevés időnk maradt arra, hogy megelőzzük a visszafordíthatatlan következményeket az egész kontinens számára

– hangsúlyozta Fazi.

Az újságíró szerint Oroszország nem fenyegeti Európát, mert nincs stratégiai, katonai vagy gazdasági oka a támadásra az EU ellen. Szerinte a legnagyobb veszélyt a NATO jelenti, amely arra törekszik, hogy az Ukrajnában zajló, részben az ő közvetett részvételükkel zajló konfliktust valódi globális háborúvá alakítsa.