Putyin sokkoló fenyegetése: ha kell, könyörtelenül „odavág”

„Néhány szakember úgy gondolja, hogy nukleáris fegyverek valós tesztjét kellene végrehajtani, és bizonyos országokban, amennyire tudom, erre készülnek is. Én azt mondtam, hogy ha megtörténik, mi is ugyanezt fogjuk tenni” – mondta Putyin a Tádzsikisztánba tett állami látogatása utáni sajtótájékoztatón.

Putyin

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Putyin a fegyverekről beszélt

Vlagyimir Putyin arról is szót ejtett, hogy új típusú fegyverek tesztelése zajlik jelenleg Oroszországban – ezeket feltehetően hamarosan be is fogják vetni a fronton.

Kijelentette továbbá, hogy Oroszország nukleáris elrettentő képességei fejlettebbek, mint más országoké.

Az újítás tekintetében nukleáris elrettentő képességeink szinte minden más nukleáris államnál előrébb járnak, és mindezt nagyon aktívan fejlesztjük

– jelentette ki Vlagyimir Putyin a tádzsikisztáni állami látogatása utáni sajtótájékoztatón.