Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Vlagyimir Putyin

Putyin sokkoló fenyegetése: ha kell, könyörtelenül „odavág”

Egyes országok fontolgatják, sőt fel is készülnek nukleáris fegyverek tesztelésére, Oroszország pedig tisztában van ezzel, és hasonló módon fog reagálni, ha bizonyos államok valódi nukleáris tesztet hajtanak végre – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.
„Néhány szakember úgy gondolja, hogy nukleáris fegyverek valós tesztjét kellene végrehajtani, és bizonyos országokban, amennyire tudom, erre készülnek is. Én azt mondtam, hogy ha megtörténik, mi is ugyanezt fogjuk tenni” – mondta Putyin a Tádzsikisztánba tett állami látogatása utáni sajtótájékoztatón.

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Putyin a fegyverekről beszélt

Vlagyimir Putyin arról is szót ejtett, hogy új típusú fegyverek tesztelése zajlik jelenleg Oroszországban – ezeket feltehetően hamarosan be is fogják vetni a fronton.

Kijelentette továbbá, hogy Oroszország nukleáris elrettentő képességei fejlettebbek, mint más országoké.

Az újítás tekintetében nukleáris elrettentő képességeink szinte minden más nukleáris államnál előrébb járnak, és mindezt nagyon aktívan fejlesztjük

jelentette ki Vlagyimir Putyin a tádzsikisztáni állami látogatása utáni sajtótájékoztatón.

 

 

