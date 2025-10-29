Hatalmas előrelépés a fronton, Putyin jelentette be: teljesen bekerítették az ukrán csapatokat

Hírlevél

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerdán kijelentette, hogy az ukrán erők Kupjanszk és Krasznoarmejszk városánál teljesen bekerítve és blokkolva vannak.
Putyin szerdán a moszkvai P. V. Mandryka nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatást, ahol a különleges katonai műveletek (SVO) résztvevőit kezelik. Az elnök szerint „két helyszínen, Kupjanszk és Krasznoarmejszk városában az ellenfél teljesen bekerítve és körülzárva található.”

Fotó: AFP

Putyin bejelentése szerint az ellenfél csapdába esett

Ez a nyilatkozat az orosz vezetés szerint újabb jelentős előrelépés az ukrajnai hadműveletek során, kiemelve a körülzárás taktikai fontosságát a konfliktusban.

 

