Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerdán kijelentette, hogy az ukrán erők Kupjanszk és Krasznoarmejszk városánál teljesen bekerítve és blokkolva vannak.
Putyin szerdán a moszkvai P. V. Mandryka nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatást, ahol a különleges katonai műveletek (SVO) résztvevőit kezelik. Az elnök szerint „két helyszínen, Kupjanszk és Krasznoarmejszk városában az ellenfél teljesen bekerítve és körülzárva található.”
Putyin bejelentése szerint az ellenfél csapdába esett
Ez a nyilatkozat az orosz vezetés szerint újabb jelentős előrelépés az ukrajnai hadműveletek során, kiemelve a körülzárás taktikai fontosságát a konfliktusban.
