Putyin szerdán a moszkvai P. V. Mandryka nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatást, ahol a különleges katonai műveletek (SVO) résztvevőit kezelik. Az elnök szerint „két helyszínen, Kupjanszk és Krasznoarmejszk városában az ellenfél teljesen bekerítve és körülzárva található.”

Putyin

Fotó: AFP

Putyin bejelentése szerint az ellenfél csapdába esett

Ez a nyilatkozat az orosz vezetés szerint újabb jelentős előrelépés az ukrajnai hadműveletek során, kiemelve a körülzárás taktikai fontosságát a konfliktusban.