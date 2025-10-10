Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

„Természetesen az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatos további munkánkat azon alapvető elvekre építjük, amelyeket Alaszkában megvitattunk” – mondta Putyin a FÁK-államfők tanácsának szűk körű ülésén.

Trump és Putyin

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Putyin Alaszkában tárgyalt Trumppal

Augusztus 15-én Alaszkában tárgyalt egymással Putyin és Donald Trump amerikai elnök, az esemény az Elmen­dorf-Richardson katonai bázison zajlott Anch­orage-ban. A vezetők az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetőségeit vitatták meg, mindketten pozitívan értékelték a találkozót. Putyin a csúcsot követően hangsúlyozta, hogy lehetséges a konfliktus befejezése, és Oroszország érdekelt abban, hogy a rendezés hosszú távú és tartós legyen.