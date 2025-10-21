Döbbenetes fenyegetést küldött Lengyelország Putyinnak

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Radio Rodzina műsorában arról beszélt, hogy amennyiben Vlagyimir Putyin repülőgépe Lengyelország felett repülne át a Budapestre tartó úton, a hatóságok „nem tudnák garantálni”, hogy a gépet ne kényszerítsék leszállásra, és az orosz elnököt ne tartóztassák le. A politikus szavait a TVN24 idézte.

„Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság nem kötelezi majd a kormányt arra, hogy megállítsa az ilyen repülőgépet, és átadja a gyanúsítottat a hágai bíróságnak” – fogalmazott Sikorski.

A lengyel külügyminiszter arra utalt, hogy az orosz fél is tisztában van ezzel a kockázattal, ezért – mint mondta – „ha ez a csúcstalálkozó valóban megvalósul, a gépek más útvonalon fognak közlekedni”.

Sikorski egyúttal reményét fejezte ki, hogy Ukrajna is részt vesz majd a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozón, amelyet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között tartanának.

Lengyelország egyébként egyike azon országoknak, amelyek ma aláírták a békenyilatkozatnak álcázott háborúpárti nyilatkozatot.