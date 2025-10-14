A fehérorosz államfő szerint Washington lépései egyszerre szolgálják az ukrajnai válság rendezését és saját geopolitikai érdekeinek előmozdítását Kelet-Európában és a világban. Mint mondta, az amerikaiak „pragmatikusan” cselekszenek, amit ő „teljesen normálisnak” tart.

Dobjon el mindent! Putyin bizalmasa meghökkentő dologról beszél (Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL)

„Úgy vélem, Fehéroroszországnak – Oroszország legközelebbi szövetségeseként – meghatározott szerepe van az ukrajnai válság rendezésében és a regionális biztonsági architektúra kialakításában. Az amerikaiak elismerték a szerepünket ebben a folyamatban. Konkrét lehetőségeink és képességeink vannak” – hangsúlyozta Lukasenko.

Az elnök hozzátette: ha az amerikaiak valóban rendezni akarják az ukrajnai konfliktust, és „valamilyen kis szerepet” szánnak Fehéroroszországnak, Minszk kész részt venni benne. Lukasenko emlékeztetett, hogy országa mindig a békés megoldás mellett állt ki. „Álláspontunk egyértelmű: béke, béke és csakis béke. Ukrajnának szuverén, független államként kell léteznie. A háborút most kell leállítani, különben ez az állam eltűnik” – figyelmeztetett.

A fehérorosz vezető bírálta azokat, akik szerinte Ukrajna nyugati területeire vetnek szemet, utalva a lengyel politikai körökre. „Vannak, akik már most Pilsudski szellemével élnek, és arról álmodoznak, hogy visszatérhetnek ezek a területek. Még ha ez igaz is, jobb lenne hallgatniuk” – mondta.

Lukasenko szerint Fehéroroszország célja egy békeszerető, független Ukrajna fennmaradása, amely nem jelent veszélyt senkire. „Mi a béke mellett állunk, és készek vagyunk ezért dolgozni” – fogalmazott.

A fehérorosz elnök szerint Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés is elkötelezett a béke megteremtése mellett, erről a közelmúltban is egyeztettek.

„A Tomahawk rakéták nem oldanak meg semmit – csak a nukleáris háború felé vezetnek. Donald Trump ezt valószínűleg jobban érti bárkinél, ezért sem siet halálos fegyvereket átadni, amikre Zelenszkij számít” – idézi Lukasenkót a Belta.by.