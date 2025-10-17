Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Hírlevél

Oroszország és az Egyesült Államok vezetői, Vlagyimir Putyin és Donald Trump második idei találkozóját Budapesten, Magyarország fővárosában tarthatják majd. A jelenlegi helyzetben azonban sokak számára az egyik legnagyobb kérdés, hogy az orosz elnök pontosan hogyan utazik majd a tárgyalások helyszínére.
Aif.ru megkereste ebben a témában az Orosz Föderáció Érdemes Katonai Pilótáját, Popov vezérőrnagyot, aki korábban a legfelső kormányzati tisztviselők, minisztériumok és szervezetek repülésbiztonságáért felelt. Popov elmondta, hogy Putyin Il-96-300-as repülőgépe nem egyedül fog közlekedni: kíséretét két vagy akár négy Su-35-ös vadászgép biztosítja majd. „A kísérőgépek feladata, hogy minden lehetséges eszközzel védjék az elnök repülőgépét. 

Ezeken az útvonalakon érkezhet Putyin Magyarországra
A kísérőpilótáknak az a parancsuk, hogy szükség esetén a saját testükkel is védjék az elnök gépét. Ugyanakkor a jelenlegi körülmények között minden valószínűleg zavartalanul fog zajlani” – tette hozzá a vezérőrnagy.

A légierő vezetője hangsúlyozta, nincs ok az aggodalomra: az Oroszország Külügyminisztériuma, a Közlekedési Minisztérium és a Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség már egyeztet külföldi szervezetekkel, hogy a lehető legbiztonságosabb útvonalat tervezzék meg. Több lehetőség is felmerült.

Popov három fő útvonalat említett Moszkvából Budapestre:

  • Az első szerint a repülőgép Fehéroroszország és Lengyelország felett haladna, igyekezve a lehető legtávolabb kerülni Ukrajnát.
  • A második útvonal a Fekete-tenger partvidékén és Románián át vezetne Magyarország légterébe. 
  • A harmadik, bár a leghosszabb, a legbiztonságosabb: ilyenkor semleges vizek felett repülnek, majd a Balkánon keresztül érkeznek Budapestre, így elkerülve a jelenlegi ukrajnai műveletekkel kapcsolatos kockázatokat.

Popov azt is tisztázta, hogy az útvonalakat tesztrepülésekkel vizsgálják. Előfordulhat, hogy Trump amerikai F-35-ös vagy F-16-os gépeket is küld majd tiszteletkíséretként Putyin repülőgépe mellé. 

„Ez pusztán tiszteletadás, nem biztonsági intézkedés. Országunk teljes mértékben képes önállóan biztosítani elnökünk biztonságos repülését” – hangsúlyozta.

 

