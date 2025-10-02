"Európában most egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Franciaországban (…) és Németországban is. Magyarország Orbán Viktor vezetésével természetesen már régóta ilyen álláspontot képvisel (...) Ha ezek az erők Európában továbbra is erősödnek, akkor Európa újjá fog születni" - mondta.

Putyin markáns üzenetet küldött a magyaroknak Forrás: Youtube

Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem követi Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, hogy a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt,

és ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent (az Európai Bizottság elnökét), de akkor Ursula von der Leyenek lesznek. Európáról szólva egyebek között megjegyezte, hogy az ellenőrizetlen migráció "belülről rágja szét" az uniót, és hogy Oroszország látja, "miként igyekszik bevakolni az EU az épületén végigfutó repedéseket".

A beszéd a Valdaj Klub plenáris ülésén hangzott el, amelyet idén szeptember 29. és október 2. között rendeztek Szocsiban. A találkozó 140 résztvevőt vonultat fel 42 országból, és a „Policentrikus világ: használati útmutató” témája köré szerveződik. Putyin beszédében kitért a multipoláris világrendre, a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos politikájára és Oroszország geopolitikai stratégiáira is; a teljes összefoglalót itt lehet elolvasni.