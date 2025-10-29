Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Vlagyimir Putyin

Sokkolta a világot Putyin: újabb nukleáris szuperfegyverről érkeztek hírek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország sikeresen tesztelte a Poszeidon elnevezésű, legénység nélküli, nukleáris energiával meghajtott tengeralattjárót - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Moszkvában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyintengeralattjárókatona

„Tegnap újabb tesztet hajtottunk végre egy másik ígéretes komplexummal, a Poszeidon pilóta nélküli tengeralattjáróval, amely szintén nukleáris energiával működik" – mondta Putyin, aki egy katonai kórházban sebesült katonáknak előzőleg a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép teszteléséről beszélt.

Először sikerült nemcsak az indító hajtóművel elindítani a hordozó tengeralattjáróról, hanem beindítani az atomenergia-berendezést is, amellyel a szerkezet egy bizonyos ideig működött (...) Ez hatalmas siker

– tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!