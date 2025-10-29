Sokkolta a világot Putyin: újabb nukleáris szuperfegyverről érkeztek hírek

Oroszország sikeresen tesztelte a Poszeidon elnevezésű, legénység nélküli, nukleáris energiával meghajtott tengeralattjárót - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Moszkvában.
„Tegnap újabb tesztet hajtottunk végre egy másik ígéretes komplexummal, a Poszeidon pilóta nélküli tengeralattjáróval, amely szintén nukleáris energiával működik" – mondta Putyin, aki egy katonai kórházban sebesült katonáknak előzőleg a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép teszteléséről beszélt.
Először sikerült nemcsak az indító hajtóművel elindítani a hordozó tengeralattjáróról, hanem beindítani az atomenergia-berendezést is, amellyel a szerkezet egy bizonyos ideig működött (...) Ez hatalmas siker
– tette hozzá.
