Oroszország kész megfelelően reagálni, ha egyes országok nukleáris teszteket hajtanak végre – ezt közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén. „Valaki ezeket a próbákat tervezi. Látjuk, tudjuk. És ha megtörténnek, mi ugyanígy reagálunk” – fogalmazott az államfő.

Jön a rettegés korszaka, Putyin az atombombákról beszélt

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország a legmodernebb nukleáris arzenállal rendelkezik, és felidézte: a taktikai nukleáris fegyverek többszörösen erősebbek, mint a második világháborúban Hiroshima és Nagaszaki ellen bevetett bombák. Korábban a Tomahawk rakétákat is dicsérte: „Erős fegyverek. Igaz, már nem teljesen modernek, de erősek és veszélyt jelentenek.”

A beszéd a Valdaj Klub plenáris ülésén hangzott el, amelyet idén szeptember 29. és október 2. között rendeztek Szocsiban. A találkozó 140 résztvevőt vonultat fel 42 országból, és a „Policentrikus világ: használati útmutató” témája köré szerveződik. Putyin beszédében kitért a multipoláris világrendre, a Nyugat Ukrajnával kapcsolatos politikájára és Oroszország geopolitikai stratégiáira is; a teljes összefoglalót itt lehet elolvasni.