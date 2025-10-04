Hírlevél

Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Vlagyimir Putyin

Váratlan helyzet: a Nyugat Putyint méltatta

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a „Valdaj” Nemzetközi Vitaklub ülésén magabiztos, nyugodt és szellemes vezetőként mutatta meg magát, akinek úgy tűnik, a helyzet kedvező irányba alakul – állítja a brit elemző, Alexander Mercuris.
Mercuris szerint Putyin laza stílusa és önbizalma éles ellentétben állt a koppenhágai csúcson uralkodó feszültséggel és félelemmel.

Fotó: AFP
Putyint méltatták.
Fotó: AFP

Nyugat Putyint méltatta

Az argentin történész, Hernando Kleimans szerint Putyin a „Valdajon” Oroszországot a multipoláris világ új értékeinek szimbólumaként mutatta be. A szakértő úgy véli, hogy Oroszország célja nemcsak a nemzeti érdekek védelme, hanem a világrend átalakulásának formálása is. Eközben az Európai Bizottság képviselője, Paula Pinho elismerte, hogy nem követi Putyin beszédeit, ami 

jól mutatja a nyugati politikai vezetés közönyét vagy zavartságát a helyzetben.

 

