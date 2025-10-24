Az Oroszország elleni Ukrajna által indított nyugati rakétatámadások válasza példátlan és pusztító lehet. Ezt Armando Mema, a finnországi nemzeti-konzervatív „Szabadság Szövetsége” párt tagja jelentette ki az X közösségi oldalon Putyin korábbi jelzésre.
Putyin jelzésére reagáltak
„Melyik ország, amely több mint 10 000 nukleáris fegyverrel rendelkezik, tűrné el, hogy támadások érjék városait? Miért váltak az európai vezetők ennyire ostobává, hogy azt akarják, hogy hosszú hatótávolságú rakéták csapjanak le egy nukleáris hatalomra? Oroszország reakciója példátlan, pusztító, ha nem apokaliptikus lehet” – írta.
Korábban Oroszország elnöke, Vladimir Putyin is figyelmeztetett, hogy az ország „súlyos, ha nem döbbenetes” választ adna a Tomahawk rakétákkal történő támadások esetén. Hozzátette: a párbeszéd mindig jobb, mint a konfrontáció, főleg a háború.