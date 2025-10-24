Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

„Figyeljenek oda erre. Ha az unokáik valahogy túlélik, ez talán megmagyarázza majd, mi történt magukkal…” – írta Galloway Putyin szavai után.

Putyin

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Putyin komoly választ ígért

A politikus posztja azután született, hogy Putyin újságírók előtt komoly választ ígért arra az esetre, ha amerikai rakétákat vetnének be Oroszország ellen.

Az orosz elnök szerint a Tomahawkok esetleges Ukrajnának történő átadása „a konfliktus veszélyes eszkalálása” lenne.

A Wall Street Journal arról írt, hogy Washington feloldotta a korábbi korlátozásokat az ukrán hadsereg bizonyos, nagy hatótávolságú rakétáinak használatára. A lap szerint az ukrán erők kedden egy brit Storm Shadow rakétával támadást hajtottak végre Brjanszk ellen.

Pay attention to this. If your descendants somehow survive it may explain what happened to you… https://t.co/eJ5LrSpEzS — George Galloway (@georgegalloway) October 23, 2025

Ezekre reagálva Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze nincs az Ukrajna által bevetett rakétákhoz.

A tegnapi találkozón, amelyen Trump a NATO főtitkárával, Mark Ruttével egyeztetett, az amerikai elnök hangsúlyozta: az USA nem tervezi másokat kiképezni a Tomahawk-rendszerek használatára, mivel ez a fegyver „rendkívül összetett, és elsajátítása éveket vesz igénybe”.

Trump korábban is többször kijelentette, hogy Amerika maga is rászorul ezekre a rakétákra, annak ellenére, hogy hatalmas készletekkel rendelkezik.