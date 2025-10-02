Ettől félt Putyin, az USA most tényleg megteszi

A lap forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök engedélyezte a hírszerző ügynökségeknek és a Pentagon számára, hogy ilyen támogatást nyújtsanak Kijevnek. Washington emellett felszólította a NATO-szövetségeseket is, hogy kövessék példáját. Egy forrás ugyanakkor jelezte, hogy az amerikai tisztviselők még írásos utasításra várnak a Fehér Háztól, mielőtt megosztanák az érzékeny adatokat.

A Wall Street Journal szerint ez az első alkalom, hogy az amerikai adminisztráció közvetlenül segítené Ukrajnát hosszú hatótávolságú rakétacsapások előkészítésében, amelyek célpontjai az orosz határtól távoli olajfinomítók, vezetékek, erőművek és más energetikai objektumok lehetnek.

A források szerint az Egyesült Államok jelenleg mérlegeli, hogy Tomahawk és Barracuda típusú rakétákat, illetve más, akár 800 kilométeres hatótávolságú amerikai lég- és földi indítású fegyvereket is átadjon Ukrajnának. A végső döntés azonban még nem született meg.

Az amerikai katonai hírszerzés közölte, hogy nem kommentál hírszerzési műveleteket. A CIA sem kívánt nyilatkozni.